Temple Donations: नो एन्ट्री' पैशांना ! भारतातील ३ मंदिरे, जिथे दानपेटी ठेवण्यावरच आहे बंदी...

Traditional Temples: आपल्या देशात हजारो अशी प्रसिद्ध मंदिरे आहेत, जिथे भाविक दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे गुप्त दान किंवा पैशांचे उघड वाटप करतात. तिरुपती बालाजीसारख्या मोठ्या मंदिरांमध्ये पैशांनी भरलेल्या दानपेट्या हे आपण नेहमीच पाहतो. पण तुम्हाला माहित आहे का ? भारतात अशीही काही मंदिरे आहेत जिथे देवाच्या चरणी 'पैसा' ठेवण्यास कडक मनाई आहे. या मंदिरांमध्ये तुम्हाला एकही दानपेटी पाहायला मिळणार नाही.चला जाणून घेऊया अशाच काही अनोख्या मंदिरांबद्दल... .१. श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर (उत्तराखंड)उत्तराखंडमधील भगवान शिवाचे हे प्रसिद्ध मंदिर आपल्या अनोख्या नियमासाठी ओळखले जाते.गुप्त दानालाही बंदी: या मंदिरात कोणत्याही प्रकारची भेट, पैशांचा चढावा किंवा गुप्त दान स्वीकारले जात नाही.पाटीच लावली आहे: मंदिराच्या आवारात मोठ्या अक्षरात 'मंदिरात पैसे चढवण्यास सक्त मनाई आहे' अशी पाटीच लावण्यात आली आहे. हे मंदिर हरिद्वारच्या गुरुजी शिवदास यांनी स्थापित केले आहे..मंदिरांना दान करण्याची परंपरा केव्हा आणि कशी सुरू झाली? जाणून घ्या इतिहास....२. जलाराम बापा मंदिर (वीरपूर, गुजरात)गुजरातच्या राजकोट जिल्ह्यातील वीरपूर येथे असलेले हे मंदिर देशातील पहिले असे मंदिर आहे, ज्याने अधिकृतपणे कोणतेही दान स्वीकारणे बंद केले आहे.कधी सुरू झाली परंपरा: ९ फेब्रुवारी २००० रोजी मंदिर ट्रस्टने एकमताने निर्णय घेऊन मंदिरातील सर्व दानपेट्या हटवल्या.काय आहे कारण: जलाराम बापा यांच्या वंशजांचे म्हणणे आहे की, त्यांना फक्त मंदिरात येणाऱ्या लोकांना प्रामाणिकपणे जेवण द्यायचे आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला वर्षभरात दोन्ही वेळा मोफत भोजन (अन्नछत्र) दिले जाते. जर कोणी इच्छेने दान देत असेल, तर त्याला ते पैसे एखाद्या गरिबाला किंवा गरजूला देण्यास सांगितले जाते..३. चिलकुर बालाजी मंदिर (हैदराबाद, आंध्र प्रदेश)हैदराबादमधील उस्मान सागर तलावाजवळ असलेले हे मंदिर 'व्हिसा बालाजी' म्हणूनही खूप प्रसिद्ध आहे.कोणतीही दानपेटी नाही: सुमारे ५ हजार वर्षे जुने मानले जाणाऱ्या या मंदिरात कोणतीही दानपेटी नाही आणि येथे भक्तांकडून कोणतीही दान-दक्षिणा घेतली जात नाही.थोडक्यात काय तर... जिथे आजकाल मंदिरांमधील व्हीआयपी दर्शन आणि देणग्यांची चर्चा रंगते, तिथे ही मंदिरे पैशांशिवाय केवळ निस्सीम श्रद्धा आणि सेवेच्या जोरावर लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान बनली आहेत. .खिसे नसलेले कपडे अन् एआय कॅमेरे ! राममंदिरामध्ये दान कसं मोजतात ? जाणून घ्या दान मोजणीच्या सिक्रेट पद्धती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.