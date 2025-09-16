Indira Ekadashi 2025: पूर्वजांना मुक्त करण्यासाठी महिलांनी काय करू नये, जाणून घ्या नियम

इंदिरा एकादशी 2025 मध्ये महिलांनी पूर्वजांच्या मुक्तीसाठी काही गोष्टी टाळाव्यात. या दिवशी केस धुणे, तुळशीला पाणी अर्पण करणे, शारीरिक संबंध ठेवणे आणि दुसऱ्याच्या घरचे खाद्यपदार्थ खाणे टाळावे. या नियमांचे पालन केल्याने पूर्वजांना मोक्ष मिळतो आणि कुटुंबाला समृद्धी प्राप्त होते..Indira Ekadashi 2025 women rules for ancestors liberation: हिंदू धर्मात इंदिरा एकादशीला खुप महत्व आहे. यंदा इंदिरा एकादशी १७ सप्टेंबर रोजी साजरी केली जाणार आहे. हे व्रत पूर्वजांना जन्म आणि मृत्यूच्या बंधनातून मुक्त करतं अशा मान्यता आहे. भगवान श्रीकृष्णाने धर्मराज युधिष्ठिराला या व्रताबद्दल सांगितले होते. या एकादशीचे व्रत आणि पूजा केल्याने भक्ताला अनेक यज्ञांइतके पुण्य मिळते. इंदिरा एकादशीचे व्रत पितृपक्षात येते आणि ते कुटुंबाच्या सुखाशी संबंधित असल्याने, या दिवशी महिलांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया. .पुढील गोष्टी करू नकाइंदिरा एकादशीला महिलांनी केस धुऊ नये. त्यामुळे दुर्दैव येते. तसेच केस कापू नका. या दिवशी तुळशीला पाणी अर्पण करू नका आणि तुळशी, पिंपळ किंवा कोणत्याही पवित्र झाडाची पाने तोडू नका. असं केल्यानं कर्जाचा बोजा वाढतो..इंदिरा एकादशीच्या व्रताच्या दिवशी पती-पत्नी दोघांनीही ब्रह्मचर्य पाळावे. शारीरिक संबंध ठेवू नयेत, कारण यामुळे उपवास आणि पूजेचे फळ मिळत नाही आणि पूर्वजांनाही त्रास होतो.एकादशीला कोणालाही वापरलेले तेल किंवा शिळे खाद्यपदार्थ दान करू नका. असं मानलं जातं की अशा दानामुळे श्रीमंत व्यक्तीही गरीब होऊ शकते..Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात 'या' 3 प्राण्यांना करावे अन्नदान, जाणून घ्या पूजेचे नियम.इंदिरा एकादशीच्या दिवशी दुसऱ्याच्या घरचे खाद्यपदार्थ खाऊ नका किंवा त्यांच्या घरचे पाणी पिऊ नये. तसेच उधार पैसे घेणे किंवा उधार देणे टाळावे.एकादशीच्या दिवशी महिलांनी रागावू नये, आळशी होऊ नये किंवा कोणाच्याही भावना शारीरिक किंवा मानसिकरित्या दुखवू नयेत, कारण यामुळे माता लक्ष्मी नाराज होते. तसेच हा नियम पुरुषांनाही लागू आहे..इंदिरा एकादशी 2025 कधी आहे?इंदिरा एकादशी 2025 मध्ये 17 सप्टेंबरला (बुधवार) साजरी होईल, जी आश्विन कृष्ण पक्षातील एकादशी आहे आणि पितृपक्षात येते, पूर्वजांच्या मोक्षासाठी विशेष महत्वाची आहे..पूर्वज मुक्तीसाठी महिलांनी काय करू नये?महिलांनी व्रतादरम्यान चावल खाणे, तांब्रो किंवा तामसिक भोजन घेणे, सूर्योदयापूर्वी पारण करणे आणि पूजा मुहूर्ताकडे दुर्लक्ष करणे टाळावे, कारण यामुळे पूर्वजांना मोक्ष मिळणार नाही. .इंदिरा एकादशी व्रताचे फायदे काय आहेत? हे व्रत पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती आणि मोक्ष प्रदान करते, पितृ दोष दूर करते, आणि भगवान विष्णूची कृपा मिळवून कुटुंबाला समृद्धी, आरोग्य आणि सुख देते..महिलांसाठी व्रत कसे पाळावे?महिलांनी दशमीला संकल्प घेऊन व्रत सुरू करावे, फळे-दूध घेऊन निर्जल किंवा फलाहार व्रत पाळावे, विष्णू पूजा करावी आणि दुसऱ्या दिवशी द्वादशीला पारण करावे, पूर्वजांसाठी तर्पण दान करावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.