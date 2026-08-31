Horoscope: जन्माष्टमीच्या दिवशी ग्रहांची खास स्थिती; ‘या’ ४ राशींचं नशीब अचानक चमकणार? पैसा, करिअरमध्ये प्रगतीसह मोठ्या धनलाभाचे संकेत

Janmashtami 2026 Marathi: यंदाची जन्माष्टमी ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीनेही खास मानली जात आहे. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जन्माष्टमीच्या दिवशी अनेक प्रमुख ग्रह शुभ स्थितीत असणार आहेत. चंद्रमा वृषभ राशीत, गुरु कर्क राशीत, सूर्य सिंह राशीत आणि शुक्र तुला राशीत असतील. तसेच मंगल आणि शुक्र यांच्यामध्ये नवपंचम योग तयार होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, ग्रहांची ही स्थिती काही राशींसाठी फायदेशीर ठरू शकते. या काळात करिअरमध्ये प्रगती होण्यासोबतच उत्पन्नाचे नवीन मार्ग आणि आर्थिक लाभाच्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. चला पाहूया, कोणत्या राशींसाठी जन्माष्टमीचा काळ खास ठरू शकतो..वृषभजन्माष्टमीच्या दिवशी चंद्रमा तुमच्या राशीत उच्च स्थितीत असतील. त्यामुळे आत्मविश्वास वाढण्यासोबतच मनही शांत राहण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीतही हा काळ चांगला ठरू शकतो. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळू शकतात आणि अचानक धनलाभाची संधीही निर्माण होऊ शकते.नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी आपली क्षमता दाखवण्याची संधी मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन संपर्क किंवा एखाद्या योजनेतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातही आनंदाचे वातावरण राहू शकते..LUCKY ZODIAC SIGNS: फक्त ८ दिवस थांबा! ‘या’ ३ राशींचं नशीब अचानक पलटणार; पैसा, यश अन् मोठ्या फायद्याचे संकेत ,तुमची रास कोणती?.कर्ककर्क राशीसाठी जन्माष्टमीचा दिवस विशेष ठरू शकतो. गुरु तुमच्या राशीत उच्च स्थितीत असतील. त्यामुळे नोकरी आणि व्यवसायात पुढे जाण्याच्या नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे.बराच काळ रखडलेले एखादे काम किंवा प्रोजेक्ट पुन्हा मार्गी लागू शकते. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता असून उत्पन्नासोबत बचतीकडेही लक्ष देता येईल..कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठीही हा काळ करिअर आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने चांगला ठरू शकतो. लाभाच्या दृष्टीने गुरुची स्थिती फायदेशीर मानली जात आहे.व्यावसायिकांना मोठी ऑर्डर, नवीन ग्राहक किंवा एखादी महत्त्वाची डील मिळण्याची शक्यता आहे. परदेशाशी संबंधित काम करणाऱ्यांनाही नवीन संधी मिळू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना मेहनतीचे चांगले परिणाम मिळतील. रखडलेली कामे पूर्ण झाल्याने मनावरील ताणही कमी होऊ शकतो..धनुधनु राशीसाठी जन्माष्टमीचा ग्रहयोग नवीन योजना सुरू करण्यासाठी अनुकूल ठरू शकतो. व्यवसायात केलेल्या नियोजनाचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. याआधी केलेल्या एखाद्या प्रयत्नाचे चांगले परिणाम आता समोर येऊ शकतात..Astrology: १८ सप्टेंबरपर्यंत ग्रहांचा मोठा खेळ; 'या' राशींवर होणार पैशांचा आणि यशाचा वर्षाव!.प्रेम आणि वैवाहिक जीवनातही परिस्थिती सुधारू शकते. कुटुंबाकडून एखादी चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. धार्मिक आणि आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये रस वाढेल. धार्मिक स्थळी जाण्याची योजनाही बनू शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.