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Shravan Jivati Pujan 2026: जिवतीचा कागद, गूळफुटाण्याचा नैवेद्य अन् चार शुक्रवार; काय असते श्रावणात केली जाणारी जिवतीची पूजा?

Shravan Jivati Pujan: जिवतीचा कागद आणि श्रावणातील चार शुक्रवार यांचा जिवती पूजेशी काय संबंध आहे, तिचे महत्त्व आणि पारंपरिक विधी जाणून घ्या.
Shravan Jivati Pujan 2026

Shravan Jivati Pujan 2026

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Jivati Pujan Story, Significance: श्रावण महिना सुरू झाला की वातावरणात भक्तीचा रंग चढतो. सोमवारचे उपवास, मंगळागौरी, नागपंचमी, कृष्णजन्माष्टमी अशा अनेक सण-परंपरांसोबत जिवती पूजनालाही विशेष महत्त्व आहे. विशेषतः श्रावणातील शुक्रवारी अनेक घरांमध्ये जिवतीच्या चित्राची पूजा करून मुलांच्या आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली जाते.

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