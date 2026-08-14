Shravan Jivati Pujan 2026: जिवतीचा कागद, गूळफुटाण्याचा नैवेद्य अन् चार शुक्रवार; काय असते श्रावणात केली जाणारी जिवतीची पूजा?

Jivati Pujan Story, Significance: श्रावण महिना सुरू झाला की वातावरणात भक्तीचा रंग चढतो. सोमवारचे उपवास, मंगळागौरी, नागपंचमी, कृष्णजन्माष्टमी अशा अनेक सण-परंपरांसोबत जिवती पूजनालाही विशेष महत्त्व आहे. विशेषतः श्रावणातील शुक्रवारी अनेक घरांमध्ये जिवतीच्या चित्राची पूजा करून मुलांच्या आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली जाते..महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांमध्ये ही परंपरा पिढ्यान्पिढ्या जपली जाते. मात्र, बदलत्या जीवनशैलीमुळे काही ठिकाणी या पूजेची माहिती किंवा त्यामागचा सांस्कृतिक संदर्भ हळूहळू कमी होताना दिसतो. त्यामुळे जिवती पूजनामागील श्रद्धा, तिच्या प्रतिमेतील देवतांचा अर्थ आणि पूजेची पारंपरिक पद्धत जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते..Shravan Calendar 2026: कॅलेंडर कशाला उघडताय? श्रावणातल्या सगळ्या सणांची यादी इथेच वाचा.जिवतीचा कागद म्हणजे काय?श्रावण सुरू होताच घरातल्या देवघराच्या आसपासच्या भिंतीवर जिवतीचं चित्र असलेला कागद लावण्याची प्रथा आहे. काही कुटुंबांमध्ये श्रावणाच्या सुरुवातीला येणाऱ्या ठरावीक दिवशी तो लावला जातो, तर काही ठिकाणी श्रावणातल्या पहिल्या शुक्रवारी त्याची स्थापना केली जाते.या चित्रात फक्त जिवती देवीचं एकच रूप नसतं. तर कागदावर पहिलं डावीकडचं वरील चित्र म्हणजे भगवान नरसिंहाचा अवतार व हिरण्यकश्यपूच्या वधाचं चित्र, त्याच्या शेजारचं दुसरं चित्र म्हणजे, गोकुळ अष्टमीची आठवण करून देणाऱ्या कालियामर्दन कृष्णाचं चित्र, त्यानंतरचं खाली असलेलं तिसरं चित्र म्हणजे बालकांचं रक्षणकर्ती देवता जिवती; आणि सर्वात खाली असलेलं चौथं चित्र म्हणजे बुधबृहस्पतीचं चित्र !.मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी या चार देवतांचं महत्त्वभगवान नरसिंहभक्त प्रल्हादाच्या रक्षणासाठी विष्णूने नरसिंह अवतार धारण केला, अशी पुराणकथा आहे. त्यामुळे संकटाच्या वेळी बालकांचे रक्षण करणारी शक्ती म्हणून नरसिंहाचे स्मरण केले जाते. घरात किंवा कुटुंबातील मुलांवर कोणतेही संकट येऊ नये, अशी प्रार्थना या पूजेत केली जाते.कालियामर्दन श्रीकृष्णयमुनेच्या डोहात कालिया नागामुळे निर्माण झालेला धोका श्रीकृष्णाने दूर केला, अशी कथा प्रचलित आहे. म्हणूनच हे रूप बाहेरील संकटांपासून संरक्षणाचे प्रतीक मानले जाते. मुलांच्या खेळण्याच्या, बाहेर जाण्याच्या काळात त्यांचे संकटांपासून रक्षण व्हावे, अशी श्रद्धा यामागे आहे..Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन कधी आहे? राखी बांधण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या मुहूर्त आणि संपूर्ण माहिती.जरा-जिवंतिका अर्थात जिवती देवी‘जिवंतिका’ या नावाचा संबंध जीवन आणि दीर्घायुष्याशी जोडला जातो. मुलांचे आरोग्य चांगले राहावे, त्यांना दीर्घायुष्य लाभावे आणि त्यांचे जीवन सुखी व्हावे, या इच्छेने जिवती देवीची पूजा केली जाते. म्हणूनच जिवतीला बालकांची रक्षणकर्ती माता मानण्याची परंपरा महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये आहे.बुध आणि बृहस्पतीभारतीय धार्मिक परंपरेत बुधाचा संबंध बुद्धिमत्ता, वाणी आणि चातुर्याशी, तर बृहस्पतीचा संबंध ज्ञान, विवेक आणि सद्बुद्धीशी जोडला जातो. त्यामुळे मुलांना केवळ दीर्घायुष्यच नव्हे, तर चांगली बुद्धी, शिक्षणात प्रगती, विवेक आणि उत्तम संस्कार मिळावेत, अशी प्रार्थना या पूजेत केली जाते..जिवतीची पूजा कशी करतात?- जिवतीच्या प्रतिमेला हळद-कुंकू, अक्षता आणि फुले अर्पण केली जातात. - कापसाची माळ किंवा वस्त्र हळद-कुंकवाने सजवून अर्पण करण्याचीही पद्धत आहे. धूप-दीप लावून आरती केली जाते.- नैवेद्यासाठी गूळ-खोबरे, गूळफुटाणे, दूध-साखर असे पदार्थ ठेवले जातात. - काही कुटुंबांमध्ये श्रावणातील एखाद्या शुक्रवारी पुरणपोळीचा नैवेद्य करण्याची परंपराही आहे.- सुवासिनींना हळदी-कुंकवासाठी बोलावून त्यांचा सन्मान केला जातो.- श्रावण संपल्यानंतर कुटुंबाच्या प्रथेनुसार जिवतीचा कागद काढून निर्माल्यात ठेवला जातो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.