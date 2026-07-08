आजचे पंचांग ८ जुलै २०२६! बुधाष्टमी, क्षयतिथी आणि शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०६☀️ सूर्यास्त – १९:१०🌞 चंद्रोदय – २४:५०⭐ प्रात: संध्या – ०४:५४ ते ०६:०६⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:३३⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२१⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ००:५९⭐ राहु काळ – १२:३८ ते १४:१६⭐ यमघंट काळ – ०७:४४ ते ०९:२२.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:०६ ते ०७:४४ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:४४ ते ०९:२२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:४०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:२२ ते १२:११ | १४:४८ ते १८:१७ | १९:१० ते २२:०५⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०६ ते ०८:४२ | १२:११ ते १४:४८ | १८:१७ ते १९:१० | २२:०५ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ००:१५ ते ०६:३८ | ओहोटी: ०६:३८ ते १३:०६ | भरती: १३:०६ ते १९:०२ | ओहोटी: १९:०२ ते २४:५४🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ) ११:१५ नं. राहु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर ०७:२१ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – ०७:२१ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – अष्टमी (०७:२१ नं.) नवमीवार – बुधवारनक्षत्र – रेवती (११:१५ नं.) अश्विनीयोग – अतिगंड (०८:११ नं.) सुकर्माकरण – कौलव (०७:२१ नं.) तैतिलचंद्र रास – मीन (११:१५ नं. मेष)सूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – बुधाष्टमी(सूर्यग्रहणासमान पुण्यदायक), तिन्दुकाष्टमीव्रत, विनायक अष्टमी, शिवपूजा, पंचक समाप्ति ११.१५🛑विशेष👉आकाशात सध्या एक अत्यंत दुर्मिळ, अनाकलनीय आणि तितकीच चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देवगुरु बृहस्पती म्हणजेच गुरु ग्रह सध्या आकाशात 'अतिचारी' गतीने धावत आहे. शनि महाराज मीन राशीत 'वक्री' होत आहेत. या दोन गोष्टींचा सामान्य जनांच्या दैनंदिन आयुष्यावर जो प्रभाव पडणार आहे, हे सांगणारा हा video विशेषतः "आर्थिक गुंतवणूकदारांसाठी" अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.या दोन खगोलीय घटनांमुळे पावसावर काय परिणाम होणार, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने commodity market मध्ये कोणती हालचाल दिसून येणार आणि मुख्य म्हणजे शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार याबदल सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtube.com/watch?v=t8x4YrfXXBM&si=Eb0tDNrVGkv3ODy9👉 शुभाशुभ दिवस - क्षयतिथी अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - नवमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – नारायण कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , तुळ , मकर , मीन — या राशींना ११:१५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , मिथुन , कर्क , तुळ , वृश्चिक , कुंभ — या राशींना ११:१५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे