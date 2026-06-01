Panchang 1 June 2026 : पंचांग! गुरु कर्क राशीत प्रवेश; कोणत्या राशींना मिळणार शुभ फळ?

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:००☀️ सूर्यास्त – १९:०२🌞 चंद्रोदय – २०:१३⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००⭐ सायं संध्या – १९:०२ ते २०:१४⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:२५⭐ प्रदोषकाळ – १९:०२ ते २१:१३⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५२⭐ राहु काळ – ०७:३७ ते ०९:१५⭐ यमघंट काळ – १०:५३ ते १२:३१.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:४६ ते १७:२४ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:०० ते ०७:३७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४१ ते १५:३३⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:२८ ते १०:५३ | १३:४९ ते १९:०२ | २३:२५ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०० ते ०९:२८ | ११:१२ ते १३:४९ | १९:०२ ते २३:२५🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २०:१८ ते ०१:४६ पुढील दिवस | ओहोटी: ०१:४६ पुढील दिवस ते ०७:१३ पुढील दिवस | भरती: ०७:१३ पुढील दिवस ते १४:११ पुढील दिवस | ओहोटी: १४:११ पुढील दिवस ते २१:०८ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – चंद्र (शुभ) १८:३७ नं. भौम (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – १६:०८ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – अधिक ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – प्रतिपदा (१६:०८ नं.) द्वितीयावार – सोमवारनक्षत्र – ज्येष्ठा (१८:३७ नं.) मूळयोग – साध्य(०६:३५ नं.) शुभकरण – कौलव (१६:०७ नं.) तैतिलचंद्र रास – वृश्चिक (१८:३७ नं. धनु)सूर्य रास – वृषभगुरु रास – मिथुन (२०:२८ नं. कर्क).📌 दिनविशेष – सर्वेषाम् पौर्णमासीष्टि:, प्रतिपदा श्राद्ध, गुरु कर्केत २०.२८विशेष- ✅"पंचांग बदलायची वेळ खरोखरच आली आहे का?" 🔍"आपण वर्षानुवर्षे वापरत असलेले पंचांग सनातन परंपरेच्या कसोटीवर किती अचूक आहे?"याच ज्वलंत आणि महत्त्वाच्या विषयावर, "पंडित अतुलशास्त्री भगरे गुरुजी" यांनी "पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे" यांची घेतलेली ही अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि डोळे उघडणारी मुलाखत जरूर बघा खालील youtube लिंक वर! 👇https://youtu.be/EIVNV9mvOOI?si=GDOzVCNjGwvtlUA0👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - प्रतिपदा श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि 'सों सोमाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – कोहळा, अभ्यंगस्नान, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , वृश्चिक , मकर , कुंभ — या राशींना १८:३७ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मिथुन , कर्क , तुळ , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना १८:३७ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.