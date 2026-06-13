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आजचे पंचांग अन् दिनविशेष! 13 जून 2026; जाणून घ्या दिवस अशुभ की शुभ?

Panchang : १३ जून २०२६ शनिवारचे संपूर्ण राशिभविष्य जाणून घ्या. मेष ते मीन सर्व १२ राशींसाठी करिअर, पैसा, आरोग्य, नातेसंबंध आणि भाग्याबाबत ग्रहांची स्थिती काय संकेत देते ते वाचा.
Panchang

Panchang

Sakal

Aarti Badadeगौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:००

☀️ सूर्यास्त – १९:०६

🌞 चंद्रोदय – २८:४३

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००

⭐ सायं संध्या – १९:०६ ते २०:१८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:२८

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०६ ते २१:१६

⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५४

⭐ राहु काळ – ०९:१६ ते १०:५४

⭐ यमघंट काळ – १४:११ ते १५:४९

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