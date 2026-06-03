Panchang 3 June 2026 : पंचांग! संकष्टी चतुर्थी, भद्रा आणि शुभ मुहूर्त; जाणून घ्या दिवसाचे संपूर्ण भविष्य

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:००☀️ सूर्यास्त – १९:०४🌞 चंद्रोदय – २१:४८⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००⭐ सायं संध्या – १९:०४ ते २०:१६⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२७⭐ प्रदोषकाळ – १९:०४ ते २१:१५⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५३⭐ राहु काळ – १२:३२ ते १४:१०⭐ यमघंट काळ – ०७:३८ ते ०९:१६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:०० ते ०७:३८ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:३८ ते ०९:१६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४२ ते १५:३४⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:१६ ते १२:०५ | १४:४२ ते १८:११ | १९:०४ ते २१:५८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०० ते ०८:३६ | १२:०५ ते १४:४२ | १८:११ ते १९:०४ | २१:५८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २१:५५ ते ०३:२७ पुढील दिवस | ओहोटी: ०३:२७ पुढील दिवस ते ०९:०० पुढील दिवस | भरती: ०९:०० पुढील दिवस ते १५:५१ पुढील दिवस | ओहोटी: १५:५१ पुढील दिवस ते २२:३८ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – १९:४८ पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – अधिक ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – तृतीया (१९:४८ नं.) चतुर्थीवार – बुधवारनक्षत्र – पूर्वाषाढा (२३:२६ नं.) उत्तराषाढायोग – शुभ (०७:०५ नं.) शुक्लकरण – वणीज (०६:५६ नं.) भद्राचंद्र रास – धनु (२९:५९ नं.मकर)सूर्य रास – वृषभगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा ०६.५६ ते १९.४८, संकष्टी चतुर्थी (पुणे-चंद्रोदय रा.०९.४८), गणेशचंद्रार्घ्यदानविशेष- ✅"पंचांग बदलायची वेळ खरोखरच आली आहे का?" 🔍"आपण वर्षानुवर्षे वापरत असलेले पंचांग सनातन परंपरेच्या कसोटीवर किती अचूक आहे?"याच ज्वलंत आणि महत्त्वाच्या विषयावर, "पंडित अतुलशास्त्री भगरे गुरुजी" यांनी "पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे" यांची घेतलेली ही अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि डोळे उघडणारी मुलाखत जरूर बघा खालील youtube लिंक वर! 👇https://youtu.be/EIVNV9mvOOI?si=GDOzVCNjGwvtlUA0👉 शुभाशुभ दिवस - १९:४८ नं. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – संकटनाशन गणपती स्तोत्राचे पठण आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, मांस🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मिथुन , कर्क , तुळ , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना २९:५९ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे (पुढील दिवस). .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.