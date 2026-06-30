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आजचे पंचांग ३० जून २०२६! शुभ वेळ, चंद्रबळ आणि दिवसाचे महत्त्व एका क्लिकमध्ये*

Panchang : ३० जून २०२६ चे संपूर्ण मराठी पंचांग वाचा. आजचा शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय-सूर्यास्त, उपासना आणि दिनविशेष एका ठिकाणी जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०४

☀️ सूर्यास्त – १९:१०

🌞 चंद्रोदय – १९:४८

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५२ ते ०६:०४

⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:३२

⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२०

⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ००:५८

⭐ राहु काळ – १५:५३ ते १७:३१

⭐ यमघंट काळ – ०९:२० ते १०:५८

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