आजचे पंचांग ३० जून २०२६! शुभ वेळ, चंद्रबळ आणि दिवसाचे महत्त्व एका क्लिकमध्ये*

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०४☀️ सूर्यास्त – १९:१०🌞 चंद्रोदय – १९:४८⭐ प्रात: संध्या – ०४:५२ ते ०६:०४⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:३२⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२०⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ००:५८⭐ राहु काळ – १५:५३ ते १७:३१⭐ यमघंट काळ – ०९:२० ते १०:५८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५८ ते १२:३७ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३७ ते १४:१५ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:४०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:०४ ते ०७:४८ | १०:५८ ते १३:०३ | १५:४० ते १५:५३ | १८:१७ ते १९:१० | २१:२० ते २३:३१⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:४८ ते १०:२६ | १३:०३ ते १५:४० | १६:३२ ते १८:१७ | १९:१० ते २१:२० | २३:३१ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १९:५३ ते २५:२३ | ओहोटी: २५:२३ ते ०१-०७-२०२६ ०६:५६ | भरती: ०१-०७-२०२६ ०६:५६ ते ०१-०७-२०२६ १३:४८ | ओहोटी: ०१-०७-२०२६ १३:४८ ते ०१-०७-२०२६ २०:३७🌞 ग्रहमुखात आहुती – चंद्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर ०७:३० पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – ०७:३० पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – प्रतिपदा(अहोरात्र)वार – मंगळवारनक्षत्र – पूर्वाषाढा (अहोरात्र)योग – ब्रह्मा (१५:२३ नं.) ऐंद्रकरण – बालव (१८:४० नं.) कौलवचंद्र रास – धनुसूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – सर्वेषाम् पौर्णमासीष्टि:✅विशेष👉आपल्या दैनंदिन आयुष्यात आपल्या हातून घडणाऱ्या बऱ्या-वाईट कर्मांचा हिशेब आपल्या खात्यावर जमा होत राहतो. आणि त्यातून जमा होणाऱ्या पाप-पुण्याची फळे भोगण्यासाठी पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो असे हिंदू धर्मातील तत्वज्ञान सांगते. असा पुनर्जन्म खरोखर मिळतो का? मिळाल्यास कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या अवस्थेत मिळतो अशा शंका सामान्यतः प्रत्येकाच्या मनात उद्भवतात.पुनर्जन्माविषयी भारतामध्ये प्राचीन काळापासून अनेक ग्रंथांमध्ये विविध अभ्यासकांनी आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. अलीकडे तर पाश्चात्य जगातही अनेक तज्ज्ञांनी या विषयामध्ये सखोल अभ्यास करून त्याविषयी ग्रंथनिर्मिती केलेली दिसते. पुनर्जन्म ही एक अंधश्रद्धा आहे असं म्हणणारा एक वर्ग आणि दुसरीकडे या संकल्पनेला पुष्टी देणाऱ्या इतिहासातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण घटना यांचा परामर्श घेऊन सविस्तर माहिती सांगणारा हा व्हिडिओ आम्ही घेऊन आलो आहोत. जाणून घेऊ या पुनर्जन्माचं रहस्य श्री. गौरव देशपांडेhttps://youtu.be/M4yZN8XVKUw?si=ModnNsG-JHF7LYR-👉 शुभाशुभ दिवस - वृद्धितिथी अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - प्रतिपदा श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – कोहळा, अभ्यंगस्नान, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मिथुन , कर्क , तुळ , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.