संस्कृती

Panchang 4 June 2026 : पंचांग! चतुर्थी श्राद्ध, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि चंद्रबळ महत्त्व जाणून घ्या

Panchang 4 June 2026 : पंचांगानुसार शुभ-अशुभ वेळा, उपासना, दान, चंद्रबळ आणि दिवसाचे धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:००

☀️ सूर्यास्त – १९:०४

🌞 चंद्रोदय – २२:३३

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००

⭐ सायं संध्या – १९:०४ ते २०:१६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२७

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०४ ते २१:१५

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १४:१० ते १५:४८

⭐ यमघंट काळ – ०६:०० ते ०७:३८

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