Panchang 4 June 2026 : पंचांग! चतुर्थी श्राद्ध, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि चंद्रबळ महत्त्व जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:००☀️ सूर्यास्त – १९:०४🌞 चंद्रोदय – २२:३३⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००⭐ सायं संध्या – १९:०४ ते २०:१६⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२७⭐ प्रदोषकाळ – १९:०४ ते २१:१५⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५३⭐ राहु काळ – १४:१० ते १५:४८⭐ यमघंट काळ – ०६:०० ते ०७:३८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३२ ते १४:१० 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:१० ते १५:४८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४२ ते १५:३४⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:१३ ते १३:५० | १६:२७ ते २१:५८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:५२ ते ११:१३ | १३:५० ते १६:२७ | २१:५८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २२:३८ ते ०४:१४ पुढील दिवस | ओहोटी: ०४:१४ पुढील दिवस ते ०९:५४ पुढील दिवस | भरती: ०९:५४ पुढील दिवस ते १६:३८ पुढील दिवस | ओहोटी: १६:३८ पुढील दिवस ते २३:१७ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ) ०१:२३ नं. पुढील दिवस गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २१:१० पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – २१:१० पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – अधिक ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – चतुर्थी (२१:१० नं.) पंचमीवार – गुरुवारनक्षत्र – उत्तराषाढा (२५:२३ नं.) श्रवणयोग – शुक्ल (०७:२३ नं.) ब्रह्माकरण – बव (०८:३० नं.) बालवचंद्र रास – मकरसूर्य रास – वृषभगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – चतुर्थी श्राद्धविशेष- ✅"पंचांग बदलायची वेळ खरोखरच आली आहे का?" 🔍"आपण वर्षानुवर्षे वापरत असलेले पंचांग सनातन परंपरेच्या कसोटीवर किती अचूक आहे?"याच ज्वलंत आणि महत्त्वाच्या विषयावर, "पंडित अतुलशास्त्री भगरे गुरुजी" यांनी "पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे" यांची घेतलेली ही अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि डोळे उघडणारी मुलाखत जरूर बघा खालील youtube लिंक वर! 👇https://youtu.be/EIVNV9mvOOI?si=GDOzVCNjGwvtlUA0👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्थी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – क्षौर, मुळा🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , कर्क , सिंह , वृश्चिक , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे