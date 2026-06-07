संस्कृती

Panchang : आजचे पंचांग 7 जून 2026! भानुसप्तमीचा पुण्यदायक योग; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि राहुकाळ

Panchang : ७ जून २०२६ रविवारचे संपूर्ण देशपांडे पंचांग वाचा. भानुसप्तमी, शुभ-अशुभ वेळा, राहुकाळ, चंद्रबळ, दिनविशेष, उपासना, दान आणि धार्मिक मार्गदर्शनाची सविस्तर माहिती.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:००

☀️ सूर्यास्त – १९:०४

🌞 चंद्रोदय – २४:२५

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००

⭐ सायं संध्या – १९:०४ ते २०:१६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२७

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०४ ते २१:१५

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १७:२६ ते १९:०४

⭐ यमघंट काळ – १२:३२ ते १४:१०

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