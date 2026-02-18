फक्त 6 दिवसांत बदलणार मिथुनसहित तीन राशींचं नशीब; गजकेसरी योगामुळे होणार पैशांची बरसात

Marathi Rashi Bhavishya : ज्योतिषशास्त्राचा प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनावर प्रभाव पडतो. ग्रहांची होणारी युती, उदय आणि अस्त प्रत्येकाच्या जीवनावर सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम घडवून आणतात. येत्या 25 फेब्रुवारीला चंद्र मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. तिथे गुरु ग्रह आधीच स्थित आहेत. या दोघांची युती होऊन गजकेसरी योगाची निर्मिती होणार आहे. .गजकेसरी हा महत्त्वाचा राजयोग आहे. या राजयोगाचा शुभ परिणाम तीन राशींवर पाहायला मिळेल. या तिन्ही राशींना नशिबाची साथ मिळेल. घरात सुखशांती असेल आणि आर्थिक स्थिती उत्तम राहील. कोणत्या असतील या राशी जाणून घेऊया. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या लग्नभावात हा राजयोग बनतो आहे. त्यामुळे तुंम्हाला मान सन्मान आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होईल. तुम्ही अतिशय सकारात्मक विचार कराल. विवाहितांच्या आयुष्यात आनंद असेल. विवाहितांच्या आयुष्यात आनंद असेल. तर अविवाहितांचे लग्नाचे योग जुळून येतील. .कन्या रास : कन्या राशीच्या कर्म भावात हा राजयोग तयार होतोय. या लोकांना कामाच्या ठिकाणी बढती मिळेल. आर्थिक स्थिती उत्तम असेल. नोकरी शोधणाऱ्यांना नवीन नोकरी मिळण्याचे योग आहेत. व्यावसायिकांना एखादे नवीन प्रोजेक्ट मिळेल. घाईघाईत कोणतीही नवीन गुंतवणूक करू नका. विचार करून निर्णय घ्या. .तूळ रास : या लोकांच्या भाग्य स्थानात हा राजयोग बनतोय. कामात नशिबाची साथ मिळेल. अडकलेली सगळी कामं पूर्ण होतील. एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी व्हाल. प्रवास होईल. एखाद्या गोष्टीबद्दल तणावाची परिस्थिती निर्माण होईल. भांडण करू नका. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.