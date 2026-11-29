गुरु ग्रहाच्या राशीतील स्थितीसोबतच त्याच्या चालीलाही विशेष महत्त्व आहे. गुरु सध्या सिंह राशीत असून सरळ गतीने मार्गक्रमण करत आहे. मात्र, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच गुरुच्या चालीत बदल होणार आहे. द्रिक पंचांगानुसार, २५ जानेवारी २०२७ रोजी गुरु वक्री चाल सुरू करून कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. विशेष म्हणजे कर्क ही गुरुची उच्च रास मानली जाते. .२५ जून २०२७ पर्यंत गुरु याच राशीत राहणार आहे. म्हणजेच जवळपास १५२ दिवस गुरुची ही स्थिती कायम असेल, गुरुच्या या राशीबदलामुळे चार राशींच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिक लाभाच्या दृष्टीने चांगला ठरू शकतो. या काळात कोणत्या राशींना संधी मिळू शकतात, जाणून घेऊया..Jupiter Transit 2025: गुरुंचा कर्क राशीत प्रवेश; या ४ राशींवर ४९ दिवसांत धन, यश आणि संधींचा वर्षाव!.कुंभ राशी : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी गुरुची ही वक्री चाल फायदेशीर ठरू शकते. या काळात पैसे कमावण्याचे नवे पर्याय समोर येतील. व्यापाऱ्यांना व्यवसायातून चांगला फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय एखादी चांगली ऑफरही मिळू शकते..मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांसाठीही हा काळ अनुकूल मानला जात आहे. विद्यार्थ्यांचं लक्ष अभ्यासात लागेल. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. तसेच कुटुंबीयांसोबत जास्तीत जास्त वेळ घालवण्याची संधी मिळेल..तूळ राशी : तूळ राशीच्या लोकांसाठी गुरुची वक्री चाल शुभ ठरू शकते. या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहण्याची शक्यता आहे. काही लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्यांना कार्यालयात नवी जबाबदारी मिळण्याचे संकेत आहेत..Jupiter Transit 2025: ९ जुलैला गुरू करतील मिथुन राशीत प्रवेश; जाणून घ्या तुमच्या राशीवर होणारा परिणाम.वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी गुरुची ही स्थिती सकारात्मक मानली जात आहे. या काळात आर्थिक परिस्थिती स्थिर राहू शकते. आयुष्यात सकारात्मक ऊर्जा कायम राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, मिळालेली जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडण्याची गरज असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.