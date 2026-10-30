गुरुच्या राशीबदलाने ५ राशींना अच्छे दिन! करिअरमध्ये प्रगती, रखडलेली कामंही पूर्ण होणार

ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या हालचालींचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होत असतो. यामध्ये गुरु ग्रहाला विशेष महत्त्व आहे. गुरु हा ज्ञान, सुख-समृद्धी, विवाह आणि भाग्याचा कारक मानला जातो. ३१ ऑक्टोबर रोजी गुरु ग्रह सिंह राशीत प्रवेश करणार आहे. या गोचरामुळे काही राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता ज्योतिषशास्त्रात व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थिती आणि कौटुंबिक जीवनात काही जणांना दिलासा मिळू शकतो. कोणत्या पाच राशींना या बदलाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, जाणून घेऊया..मेष राशी : मेष राशीच्या लोकांसाठी गुरुचं गोचर शिक्षण आणि संततीशी संबंधित बाबींमध्ये अनुकूल ठरू शकतं. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधी मिळू शकतात. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांनाही सकारात्मक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा वाढेल. मुलांकडून एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात..Taurus Horoscope 2026 : प्रेमात आणि विवाहात अजिबात घाई नको! वृषभ राशीसाठी 2026 मधील आगामी काळ आव्हानात्मक; नुकसान टाळण्यासाठी 'या' गोष्टींची घ्या काळजी.मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या व्यक्तींचा आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता वाढण्याचे संकेत आहेत. नोकरी करणाऱ्यांवर नवीन जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन लोकांशी संपर्कातून फायदा होण्याची शक्यता आहे. भावंडांसोबतचे संबंध अधिक चांगले होतील. तसेच छोट्या प्रवासातूनही लाभ मिळू शकतो..सिंह राशी : गुरु ग्रह सिंह राशीत प्रवेश करत असल्याने या राशीच्या लोकांसाठी हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. आत्मविश्वास वाढण्यासोबतच व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक बदल दिसू शकतात. नोकरीत प्रगतीच्या संधी मिळतील. नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवनात आनंदाचे वातावरण राहील. समाजातील मान-सन्मानही वाढू शकतो..धनु राशी : धनु राशीचा स्वामी गुरु असल्यामुळे या गोचराचा परिणाम महत्त्वाचा ठरू शकतो. रखडलेली कामं मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. धार्मिक आणि आध्यात्मिक गोष्टींकडे कल वाढेल. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यश मिळण्याचे संकेत आहेत. परदेशात शिक्षण किंवा नोकरी करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. कुटुंबात सुख-शांती टिकून राहील..Horoscop : उद्या 27 फेब्रूवारीला खास योग! 'या' 3 राशींना होणार धनलाभ; नोकरी-व्यवसायात मिळेल मोठी संधी, पण वैवाहिक जीवनात होईल त्रास.कुंभ राशी : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी गुरुचं गोचर विवाह आणि व्यावसायिक भागीदारीच्या दृष्टीने अनुकूल ठरू शकतं. अविवाहित व्यक्तींच्या विवाहाची चर्चा पुढे सरकू शकते. पती-पत्नीमधील मतभेद दूर होण्यास मदत मिळू शकते. व्यवसायात भागीदारीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकारी आणि सहकाऱ्यांचं सहकार्य मिळेल. नवीन ओळखी भविष्यात उपयोगी ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.