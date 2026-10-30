संस्कृती

गुरुच्या राशीबदलाने ५ राशींना अच्छे दिन! करिअरमध्ये प्रगती, रखडलेली कामंही पूर्ण होणार

Jupiter Transit 2026 : विशेषतः नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थिती आणि कौटुंबिक जीवनात काही जणांना दिलासा मिळू शकतो. कोणत्या पाच राशींना या बदलाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, जाणून घेऊया.
Jupiter Transit 2026

Jupiter Transit 2026

esakal

Shubham Banubakode
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ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या हालचालींचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होत असतो. यामध्ये गुरु ग्रहाला विशेष महत्त्व आहे. गुरु हा ज्ञान, सुख-समृद्धी, विवाह आणि भाग्याचा कारक मानला जातो. ३१ ऑक्टोबर रोजी गुरु ग्रह सिंह राशीत प्रवेश करणार आहे. या गोचरामुळे काही राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता ज्योतिषशास्त्रात व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थिती आणि कौटुंबिक जीवनात काही जणांना दिलासा मिळू शकतो. कोणत्या पाच राशींना या बदलाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, जाणून घेऊया.

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