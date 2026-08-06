Rashi Bhavishya: कामिका एकादशीला महालक्ष्मी राजयोग; 'या' ३ राशींचं नशीब उजळणार? आयुष्यात येणार सुख-समृद्धी, ते पैशांसोबत नशिबाची साथ

Mahalakshmi Rajyog on Kamika Ekadashi: श्रावण महिन्यातील कामिका एकादशी यंदा ९ ऑगस्ट, रविवारी येत आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि भगवान शिवाची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व असतं. यंदाची कामिका एकादशी आणखी खास ठरणार आहे, कारण या दिवशी महालक्ष्मी राजयोग तयार होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा योग काही राशींसाठी खूप शुभ मानला जातो. विशेषतः धन, नोकरी, व्यवसाय आणि करिअरमध्ये चांगले बदल होण्याची शक्यता असते..महालक्ष्मी राजयोग कसा तयार होणार?सध्या मंगळ मिथुन राशीत आहे. ९ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३.४८ वाजता चंद्रही मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. मंगळ आणि चंद्र एकाच राशीत आले की महालक्ष्मी राजयोग तयार होतो.ज्योतिषशास्त्रात हा योग खूप शुभ मानला जातो. या काळात काही लोकांना अचानक आर्थिक लाभ होऊ शकतो. नोकरीत प्रगती, व्यवसायात नवीन संधी आणि अडकलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता असते..वृषभ साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : सर्वार्थानं असणार सकारात्मक घडामोडींचा आठवडा.या तीन राशींना होऊ शकतो फायदामिथुन मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला ठरू शकतो. व्यवसायात नवीन संधी मिळू शकतात. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. काही जुनी कामं पूर्ण होतील आणि मेहनतीचं चांगलं फळ मिळेल..कन्याकन्या राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळू शकते. रखडलेली कामं मार्गी लागू शकतात. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. नवीन काम सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर हा काळ चांगला मानला जातो..मकर मकर राशीच्या लोकांसाठीही हा योग फायदेशीर ठरू शकतो. नोकरीत प्रगती होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. नवीन गुंतवणूक किंवा मालमत्तेशी संबंधित निर्णयही फायदेशीर ठरू शकतात..मेष साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : या आठवड्यात मिळेल व्यावसायिक यश अन् शुभवार्ता.कामिका एकादशीचं महत्त्वयंदा कामिका एकादशीला हर्षण योग आणि महालक्ष्मी राजयोग असा दुर्मिळ योग जुळून आला आहे. त्यामुळे हा दिवस धार्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचा मानला जातो.या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा, उपवास, तसेच भगवान शिवाचा रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्राचा जप आणि दानधर्म करणं शुभ मानलं जातं. श्रद्धेनुसार, यामुळे सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते.महत्त्वाची वेळएकादशी तिथी – सकाळी ११.०५ वाजेपर्यंतमृगशीर्ष नक्षत्र – दुपारी २.४५ वाजेपर्यंतहर्षण योग – रात्री २.०३ वाजेपर्यंतडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.