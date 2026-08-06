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Rashi Bhavishya: कामिका एकादशीला महालक्ष्मी राजयोग; 'या' ३ राशींचं नशीब उजळणार? आयुष्यात येणार सुख-समृद्धी, ते पैशांसोबत नशिबाची साथ

Mahalakshmi Rajyog on Kamika Ekadashi: कामिका एकादशीच्या दिवशी महालक्ष्मी राजयोग तयार होत असून काही राशींसाठी हा काळ शुभ मानला जात आहे. मिथुन, कन्या आणि मकर राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ, नोकरी-व्यवसायात प्रगती आणि रखडलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
Rashi Bhavishya

Rashi Bhavishya

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Mahalakshmi Rajyog on Kamika Ekadashi: श्रावण महिन्यातील कामिका एकादशी यंदा ९ ऑगस्ट, रविवारी येत आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि भगवान शिवाची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व असतं.

यंदाची कामिका एकादशी आणखी खास ठरणार आहे, कारण या दिवशी महालक्ष्मी राजयोग तयार होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा योग काही राशींसाठी खूप शुभ मानला जातो. विशेषतः धन, नोकरी, व्यवसाय आणि करिअरमध्ये चांगले बदल होण्याची शक्यता असते.

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