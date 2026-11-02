Kartik Maas 2026: कार्तिक महिना सुरू; काय खावे अन् काय टाळावे? जाणून घ्या स्नान, दान, उपवासाचे नियम आणि महत्व!

Kartik Month Rules 2026: धर्मग्रंथांमध्ये आणि ज्योतिषशास्त्रामध्ये 'कार्तिक महिना' हा अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी आणि आध्यात्मिक साधनासाठी सर्वोत्तम मानला गेला आहे. या महिन्यात प्रभू श्रीविष्णू आणि माता लक्ष्मीच्या पूजेसोबतच नियमित स्नान आणि दानधर्माला विशेष महत्त्व असल्याचे सांगितले जाते. कार्तिक महिन्याची सुरुवात २७ ऑक्टोबरपासून झाली असून, या संपूर्ण काळात शरीराची शुद्धता आणि सात्त्विक जीवनशैली राखण्यासाठी आहाराचे काही नियम पाळणे आवश्यक मानले गेले आहे.धार्मिक मान्यतेनुसार, कार्तिक महिन्यात काही विशिष्ट पदार्थांचे सेवन पूर्णपणे वर्ज्य मानले गेले असून, काही साधे नियम व उपाय पाळल्यास व्यक्तीच्या आयुष्यात सुख-समृद्धी नांदते आणि विष्णुकृपा प्राप्त होते. या पवित्र महिन्यातील खाण्यापिण्याचे नियम आणि धार्मिक महत्त्वाची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .कार्तिक महिन्यात कोणते पदार्थ खाणे टाळावे?मांसाहार पूर्णपणे वर्ज्य: कार्तिक महिन्यात चुकूनही तामसिक अन्नाचे सेवन करू नये, विशेषतः मासे खाणे अत्यंत अशुभ मानले जाते. यामागे धार्मिक मान्यता अशी आहे की, या महिन्यात भगवान विष्णू पाण्यामध्ये मत्स्यावतारात विराजमान असतात. तसेच, पावसाळा आणि पुरामुळे जलस्रोतांचे पाणी प्रदूषित होण्याची शक्यता असल्याने या काळात माशांचे सेवन आरोग्यासाठीही अयोग्य ठरते.वांग्याचे सेवन टाळावे: असे मानले जाते की, कार्तिक महिन्यात शरीरात पित्तदोषाशी संबंधित समस्या वाढण्याची शक्यता असते. वांगी खाल्ल्यामुळे शरीरातील उत्तेजना वाढते, त्यामुळे आरोग्याच्या आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून या महिन्यात वांगी खाणे टाळावे..Diwali 2026: यंदा दिवाळी कधीपासून सुरू? वसुबारस, लक्ष्मीपूजन ते भाऊबीजेपर्यंत; पाहा कोणत्या तारखेला काय असणार?.कारले खाण्यास मनाई: कारल्याचे सेवन केल्यामुळे शरीरात वातदोष वाढू शकतो. तसेच, या मोसमात कारल्यामध्ये किडे किंवा अळ्या होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे कार्तिक महिन्यात कारल्याचे सेवन वर्ज्य मानले गेले आहे.दही खाणे टाळावे: आरोग्याच्या दृष्टीने आणि धार्मिक समजुतीनुसार, कार्तिक महिन्यात दह्याचे सेवन करणे योग्य मानले जात नाही. या काळात दही खाल्ल्याने संततीच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असे सांगितले जाते..कार्तिक महिन्यात कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे?तिळाचे सेवन: या महिन्यात आहारात तिळाचा समावेश करणे अत्यंत लाभदायक ठरते. तसेच, या काळात नियमितपणे भगवान विष्णूंना तीळ अर्पण केल्याने विशेष पुण्य आणि शुभ फल प्राप्त होते.मुळ्याचा समावेश: कार्तिक महिन्यात कफ आणि पित्तदोषाचा त्रास होण्याची शक्यता अधिक असते. अशा वेळी आहारात मुळ्याचा समावेश करणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.आवळ्याचे सेवन: कार्तिक महिन्यात 'आवाळा नवमी' साजरी केली जाते, ज्या दिवशी भगवान विष्णू आणि आवळ्याच्या झाडाची पूजा केली जाती. धार्मिक आणि वैद्यकीय दोन्ही दृष्टिकोनातून आवळ्याचे सेवन आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानले गेले आहे..कार्तिक महिन्याचे महत्त्वाचे धार्मिक नियमतामसिक पदार्थांचा त्याग: या पवित्र महिन्यात मांस, मद्य आणि सर्व प्रकारच्या तामसिक अन्नापासून दूर राहावे.ब्रह्मचर्याचे पालन: शास्त्रांमध्ये हा महिना अत्यंत पवित्र मानल्यामुळे या काळात ब्रह्मचर्याचे कडक पालन करावे.स्नान आणि दानधर्म: या महिन्यात दररोज सकाळी स्नान करून दानधर्म करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. जर पवित्र नदीत स्नान करणे शक्य नसेल, तर घरातील पाण्यात थोडे गंगाजल मिसळून स्नान करावे.तेल लावण्याचे नियम: धार्मिक मान्यतेनुसार, कार्तिक महिन्यात शरीराला तेल लावणे शुभ मानले जात नाही. पण, फक्त 'नरक चतुर्दशी'च्या (कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी) दिवशी तेल लावण्यास सवलत असल्याचे शास्त्र सांगते.कार्तिक महिन्यातील या सर्व नियमांचे श्रद्धेने पालन केल्यास घरात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदते तसेच प्रभू विष्णूंची कृपा सदैव पाठीशी राहते..Vastu Tips: लेकीला माहेरहून कधीही देऊ नका 'या' ५ वस्तू; नात्यात निर्माण होईल दुरावा! पाहा काय सांगते वास्तुशास्त्र... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.