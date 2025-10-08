संस्कृती

Kartik Month Deepdaan: कार्तिक महिन्यात दीपदान का करावे? जाणून घ्या लाभ आणि कोणत्या वस्तूंचे दान करावे

Significance of Kartik Month in Hinduism: कार्तिक मास हा आज ८ ऑक्टोबर २०२५पासून सुरू होत आहे. हा महिना भगवान विष्णू आणि माता लक्षमीची कृपा प्राप्त करण्यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. चला तर मग, जाणून घेऊया की या पवित्र काळात दीप आणि तुळशी पूजन केल्याने कोणते लाभ मिळू शकतात
Significance of Kartik Month in Hinduism

Kartik Maas: हिंदू पंचांगानुसार, कार्तिक महिना हा अत्यंत पवित्र मानला जातो. हा कार्तिक मास आज ७ ऑक्टोबर पासून सुरु होत आहे. आणि २ नोव्हेंबर पर्यंत असणार आहे. धार्मिक दृष्टिकोनातून हा महिना भगवान विष्णू, माता लक्ष्मी आणि तुळशीचे माहात्म्य सांगणारा आहे. विशेषतः दीपपूजन आणि तुळशी पूजन या गोष्टींना या काळात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

kartiki Ekadashi

