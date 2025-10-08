Kartik Month Deepdaan: कार्तिक महिन्यात दीपदान का करावे? जाणून घ्या लाभ आणि कोणत्या वस्तूंचे दान करावे

Kartik Maas: हिंदू पंचांगानुसार, कार्तिक महिना हा अत्यंत पवित्र मानला जातो. हा कार्तिक मास आज ७ ऑक्टोबर पासून सुरु होत आहे. आणि २ नोव्हेंबर पर्यंत असणार आहे. धार्मिक दृष्टिकोनातून हा महिना भगवान विष्णू, माता लक्ष्मी आणि तुळशीचे माहात्म्य सांगणारा आहे. विशेषतः दीपपूजन आणि तुळशी पूजन या गोष्टींना या काळात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे..कार्तिक महिन्याचे विशेष महत्वकार्तिक महिन्यात भगवान विष्णू आपल्या योगनिद्रेतून जागे होतात. शरद ऋतूतील हे दिवस आध्यात्मिक उन्नती, आत्मशुद्धी आणि भक्तिमय जीवनशैली अंगिकारण्यासाठी सर्वोत्तम मानले जातात. या महिन्यात दिवाळी, भाऊभीज, तुळशी विवाह या सारखे सण साजरे केले जातात..Easy Morning Breakfast: सकाळच्या नाश्त्याला बनवा काहीतरी हेल्दी! आताच लिहून घ्या ज्वारीच्या पुलावाची सोपी रेसिपी.या महिन्यात दीप का लावावे?- कार्तिक महिन्यात दीप लावणे हे अंधारावर प्रकाशाचे, अज्ञानावर ज्ञानाचे आणि नकारात्मकतेवर सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे.- सकाळच्या स्नानानंतर तळ्याजवळ किंवा गंगाजवळ दीपदान केल्यास आयुष्यातील दोष दूर होतात, असे शास्त्र सांगते.- घरामध्ये रोज संध्याकाळी तुळशीसमोर दीप लावल्याने लक्ष्मीचे आगमन होते आणि दारिद्र्य दूर होते.- विशेषतः तिळाच्या तेलाचा दीप हे पितृ दोष निवारणासाठी प्रभावी मानले गेले आहे..कोणते दान सर्वश्रेष्ठ?कार्तिक मासात विविध प्रकारचे दान केल्यास केवळ या जन्मातच नाही, तर पुढील जन्मातही राजस सुख आणि चांगले भाग्य प्राप्त होते.1. अन्नदानअन्नदान हे सर्वोत्तम दान मानले गेले आहे.गरीब, भुकेल्या व्यक्तींना अन्न दिल्याने अक्षय पुण्य लाभते.2. सतनजा दान (सात धान्यांचे दान)सात प्रकारचे धान्य (गहू, तांदूळ, बाजरी, ज्वारी, मूग, चणा, तीळ) दान केल्यास सात जन्मांचे पुण्य लाभते.हे दान विशेषतः पौर्णिमा किंवा एकादशी दिवशी केल्यास अधिक फलदायी मानले जाते.3. सौभाग्यवस्तूंचे दानविवाहित स्त्रियांनी अन्य स्त्रियांना कुंकू, बांगड्या, वस्त्र, सिंदूर इत्यादी सौभाग्यवर्धक वस्तू दान केल्यास अखंड सौभाग्य प्राप्त होते.4. तिळाचे अर्पणभगवान विष्णूंना तीळ अर्पण करणे हे शुद्धीकरणाचे प्रतीक आहे.हे पापमोचन करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी उपाय मानला जातो..Saraswati River India: भारतात सरस्वती नदी कोणत्या ठिकाणी दिसते? जाणून घ्या तिचा मार्ग आणि ठिकाणं.तुळशी पूजनाचे आध्यात्मिक महत्त्वतुळस ही केवळ वनस्पती नसून ती श्रीविष्णूची अति प्रिय भक्त आहे. कार्तिक महिन्यात रोज तुळशीला जल अर्पण करून, दीप लावून आणि स्तुती करून पूजन केल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकते, आरोग्य, सौभाग्य आणि आर्थिक स्थैर्य लाभते. आणि तुळशी विवाह केल्याने वैवाहिक आयुष्य सुखमय होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.