Pandharpur Kartiki Ekadashi 2026 Significance: वारकरी संप्रदायात कार्तिकी एकादशीला अनन्यसाधारण धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात या सोहळ्याला मोठे स्थान असून, विठुरायाच्या दर्शनासाठी राज्यभरातून लाखो भाविक आणि वारकरी पंढरपूरकडे मार्गस्थ होतात. या दिवशी भगवान श्रीविष्णू आणि श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची भक्तिभावाने पूजा केली जाते. उपवास, नामस्मरण, भजन, कीर्तन आणि दानधर्मातून या व्रताचे पुण्य मिळते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे..कार्तिकी एकादशी तिथी आणि वारीचा दिवसपंचांगानुसार यंदाच्या कार्तिकी एकादशीच्या वेळा आणि वारीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे-एकादशी तिथी प्रारंभ: २० नोव्हेंबर २०२६ ला सकाळी ७:१६ वाजताएकादशी तिथी समाप्त: २१ नोव्हेंबर २०२६ ला सकाळी ६:३१ वाजतापंढरपूरची कार्तिकी वारी: २१ नोव्हेंबर २०२६, शनिवार.राजा राजा चोलांच्या 'या' मंदिरात दडलाय १,००० वर्षांपूर्वीचा हिशोब; दगडांवर कोरलंय अकाउंट बुक!.पंढरपूरच्या कार्तिकी वारीचे विशेष महत्त्ववारकरी संप्रदायासाठी कार्तिकी एकादशी हा अत्यंत पवित्र आणि जिव्हाळ्याचा उत्सव आहे. आषाढी वारीप्रमाणेच कार्तिकी वारीतही पंढरपूर नगरी विठ्ठल नामाच्या गजराने दुमदुमून जाते. हातात भगव्या पताका, गळ्यात तुळशीची माळ आणि मुखी विठ्ठलाचे नाम घेत वारकरी पंढरीत दाखल होतात.चंद्रभागा स्नान आणि दर्शन: भाविक चंद्रभागा नदीत स्नान करून त्यानंतर श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेतात. मंदिरात पांडुरंगाला विशेष सजवून पारंपरिक पद्धतीने पूजा केली जाते.भक्तीमय वातावरण: ठिकठिकाणी हरिनाम सप्ताह, भजन आणि कीर्तनाचे कार्यक्रम रंगतात. दिंड्या आणि पालख्यांमुळे संपूर्ण पंढरपूरचे वातावरण प्रसन्न आणि भक्तिमय झालेले पाहायला मिळते. साक्षात श्रीहरी भक्तांच्या भेटीसाठी अवतरले आहेत, अशी भावना या काळात वारकऱ्यांच्या मनात असते..कार्तिकी एकादशीचे व्रत नियम आणि आहारव्रत पाळणाऱ्या भाविकांनी धार्मिक परंपरेनुसार काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक मानले जाते-सकाळची शुद्धता: सकाळी लवकर उठून स्नान करावे, देवघर स्वच्छ करावे आणि स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत.संकल्प आणि पूजा: विठ्ठल-रुक्मिणी व श्रीविष्णूंचे स्मरण करून हातात पाणी घेऊन व्रताचा संकल्प करावा. देवासमोर दिवा व अगरबत्ती लावून फुले, तुळशीपत्र आणि फळे अर्पण करावीत.नामस्मरण आणि आचार: विष्णू सहस्रनाम किंवा विष्णू स्तोत्राचे पठण करावे आणि 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्राचा जप करावा. दिवसभर राग, द्वेष आणि नकारात्मक विचारांपासून दूर राहून भजन-कीर्तनात रममाण व्हावे.उपवासाचे पर्याय: क्षमतेनुसार निर्जळी उपवास किंवा दूध-फलाहारावर उपवास करता येतो. उपवासात दूध, दही, फळे, सुकामेवा, साबुदाणा खिचडी, राजगिरा लाडू, भगर-शेंगदाणे, बटाटा आणि रताळे यांचा समावेश करता येतो.पारणे: द्वादशीच्या दिवशी परंपरेनुसार सात्त्विक भोजन करून उपवास सोडावा..Devuthani Ekadashi Do's & Don'ts: देवउठणी एकादशीला चुकूनही करू नका 'या' ६ चुका; व्रत करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवा महत्त्वाचे नियम!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.