Kashi Vishwanath White Owl: काशी विश्वनाथ मंदिरावर पांढऱ्या घुबडाचे दर्शन; जाणून घ्या त्यामागचा अध्यात्मिक संदेश

Symbolism Behind the White Owl at Kashi Vishwanath: काशी विश्वनाथ मंदिराच्या शिखरावर लक्ष्मीमातेच्या वाहनाचा प्रतीक असलेला पांढरा घुबड दिसला आहे. चला, जाणून घेऊया यामागे भारतासाठी कोणते शुभ संकेत दडले आहेत
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. काशी विश्वनाथ मंदिराच्या शिखरावर पांढऱ्या घुबडाचे दर्शन शुभ व दुर्मिळ मानले जाते.

  2. हे लक्ष्मीमातेच्या वाहनाचे प्रतीक असून देशात धार्मिक आणि आर्थिक सुधारणा होण्याचा संकेत आहे.

  3. पांढऱ्या घुबडाचे दर्शन पितरांच्या आशीर्वादाचे आणि समृद्धीचे संकेत देतो.

