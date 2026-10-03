Puttu Recipe: इडली पात्रात बनवा चविष्ट 'पुट्टू'! केरळच्या घराघरांत बनणारा पौष्टिक पदार्थ; पाहा सोपी रेसिपी...

Kerala Puttu and Kadala Kari: दाक्षिणात्य खाद्यसंस्कृतीत, विशेषतः केरळमध्ये अत्यंत आवडीने खाल्ला जाणारा पारंपरिक आणि पौष्टिक पदार्थ म्हणजे 'पुट्टू' (Kerala Puttu). तांदळाचे पीठ आणि ताज्या ओल्या नारळाचा किस वाफेवर शिजवून बनवला जाणारा हा पदार्थ पचायला अत्यंत हलका आणि चविष्ट असतो. केरळ शिवाय तामिळनाडू, कर्नाटक आणि श्रीलंकेतही हा पदार्थ वेगवेगळ्या प्रकारे बनवला जातो.पौष्टिक, व्हेगन (Vegan), ग्लुटेन-फ्री (Gluten-Free) आणि कमी चरबीयुक्त (Low Fat) असल्याने उत्तम आरोग्यासाठी ब्रेकफास्ट किंवा ब्रंचसाठी हा एक चांगला ऑप्शन आहे..साहित्यपुट्टूचे पीठ (भरड तांदळाचे पीठ): १ कपपाणी - १/३ कप (आवश्यकतेनुसार)मीठ: १/३ चमचा (किंवा चवीनुसार)ताजा किसलेला नारळ: १/२ कपवाफवण्यासाठी पाणी: २ ते ३ कप.Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .कृतीतांदळाच्या पीठाचे मिश्रण तयार करणे-एका पसरट भांड्यात १ कप पुट्टूचे पीठ घ्या. त्यात १/३ चमचा मीठ घालून चांगले मिक्स करा.आता पीठावर थोडे-थोडे पाणी शिंपडा आणि बोटांच्या मदतीने पीठ आणि पाणी एकत्र करा.टीप: पीठ जास्त ओले किंवा कोरडे राहू नये. मूठ बांधल्यावर पीठाचा गोळा बनला पाहिजे आणि हलका दाब दिल्यावर तो सहज फुटून बारीक झाला पाहिजे; हीच पीठाची योग्य रचना आहे.पीठातील सर्व लहान गुठळ्या बोटांनी मोडून घ्या. हवे असल्यास मिक्सरच्या 'पल्स' (Pulse) मोडवर काही सेकंद फिरवून गुठळ्या मोडू शकता.आता पुट्टू मेकरच्या (Puttu Kudam) भांड्यात २ ते ३ कप पाणी भरून ते गॅसवर उकळण्यासाठी ठेवा..पुट्टू लेयरिंग आणि वाफवणे-पुट्टू मेकरच्या वरच्या दंडगोलाकार (Cylindrical) पात्रात सर्वप्रथम जाळीची चकती ठेवा.त्यात खाली २ ते ३ चमचे ताज्या किसलेल्या नारळाचा थर द्या.त्यावर तयार केलेले तांदळाचे पीठ अर्ध्या भांड्यापर्यंत अलगद भरा.पुन्हा मध्यभागी २ ते ३ चमचे किसलेला नारळ पसरा आणि त्यावर उरलेले तांदळाचे पीठ भरा.सर्वात शेवटी वरच्या बाजूला पुन्हा नारळाचा थर देऊन झाकण लावा.खालील भांड्यातील पाण्याला उकळी आल्यावर हे वरचे पात्र त्यावर व्यवस्थित बसवा.मध्यम आचेवर वाफ येईपर्यंत ५ ते ९ मिनिटे शिजवून घ्या. वरच्या छिद्रातून वाफ बाहेर पडू लागल्यावर गॅस बंद करा.३ ते ४ मिनिटे थंड झाल्यावर मागील काठीच्या किंवा स्क्युअरच्या मदतीने वाफवलेला पुट्टू बाहेर काढा..सर्व्हिंग केरळमध्ये पारंपरिक पद्धतीनुसार पुट्टू हा 'कदला करी' (काळ्या चण्याची तिखट रस्सा भाजी) सोबत खाल्ला जातो. याशिवाय व्हेजिटेबल स्ट्यू (Vegetable Stew), पोटॅटो स्ट्यू किंवा रस्समसोबतही याची चव अप्रतिम लागते. ज्यांना गोड आवडते, ते यावर साखर आणि केळी मिक्स करूनही याचा आनंद घेऊ शकतात.टिप्सजर तुमच्याकडे 'पुट्टू मेकर' नसेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. तुम्ही इडली पात्रात (Idli Pan) नारळ आणि तांदळाच्या पीठाचे थरावर थर देऊनही इडलीसारखा पुट्टू वाफवून घेऊ शकता.नेहमीच्या तांदळाचे पीठ वापरणार असाल तर ते आधी हलके भाजून घ्या, जेणेकरून पुट्टू मऊ आणि मोकळा होतो..Italian Style Aloo Paratha: आलू पराठ्याला द्या 'हा' इटालियन ट्विस्ट! चव अशी की रोज हाच पराठा मागाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.