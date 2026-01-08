Kharmas 2026: 14 जानेवारीपूर्वी 'हे' उपाय अवश्य करा! लग्नातील सर्व अडथळे क्षणार्धात होतील दूर, अवघ्या काही दिवसांत येईल स्थळ अन् लग्न पक्कं!

Kharmas 2026: कधीकधी सर्वकाही व्यवस्थित चालू असतानाही, लग्नात वारंवार अडथळे येतात. कधीकधी, नातेसंबंध निश्चित होण्यापूर्वीच तुटतात आणि कधीकधी, गोष्टी अजिबात पुढे जात नाहीत. अशावेळी प्रश्न निर्माण होतो की लग्न प्रत्यक्षात कधी होईल आणि हे अडथळे वारंवार का येतात? जर तुम्ही अशाच समस्येचा सामना करत असाल, तर खरमास दरम्यान ज्योतिषशास्त्रात सुचवलेले पुढील उपाय नक्की करुन पाहा. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य जेव्हा धनु किंवा मीन राशीत प्रवेश करतो तेव्हा खरमास सुरू होतो. सध्या, सूर्य धनु राशीत आहे आणि 14 जानेवारीपर्यंत तिथेच राहील. हा काळ शुभ कार्यांसाठी अनुकूल मानला जात नाही. याचा अर्थ असा नाही की खरमास वाया जातो. खरं तर, हा काळ पूजा, दान, आत्मचिंतन आणि मंत्र ध्यानासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. या काळात घेतलेले उपाय जीवनातील समस्या दूर करण्यास मदत करतात..सूर्य देवाला जल अर्पण कराजर तुम्हाला लग्नात अडथळे येत असतील तर खरमास दरम्यान दररोज सूर्यदेवाला जल अर्पण करावे. असं करणं खूप फायदेशीर मानलं जातं. सकाळी स्नान केल्यानंतर तांब्याच्या भांड्यात पाणी ओतून सूर्याला अर्पण करा. जल अर्पण करताना, तुमचे मन शांत ठेवा आणि लग्नाशी संबंधित तुमच्या इच्छांवर लक्ष केंद्रित करा. असं केल्यानं घरात सकारात्मक ऊर्जा येते आणि लग्नाशी संबंधित अडथळे कमी होतात..दान कराखरमास दरम्यान दानधर्मालाही विशेष महत्त्व असतं. गरजूंना धान्य, कपडे किंवा पैसे दान करा. पिवळ्या वस्तूंचे दान करणं विशेषतः शुभ मानलं जातं. यामुळे केवळ लग्नातील अडथळे दूर होत नाहीत तर आर्थिक समस्यांपासूनही मुक्तता मिळते..Shani Sade Sati 2026: 'या' 3 राशींच्या आयुष्यात येणार मोठे संकट! नोकरी-व्यवसायात होणार प्रचंड नुकसान.भगवान विष्णूची पूजा करा खरमासात भगवान विष्णूची पूजा करणे फलदायी मानलं जातं. भगवान विष्णूला नारळ, फळे आणि पिवळी फुले अर्पण करा. पिवळा रंग शुभ, शांती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. जर तुमच्या कुंडलीत विवाहाची शक्यता कमकुवत दिसत असेल किंवा तुम्हाला वारंवार अडचणी येत असतील तर दररोज "ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्धये ह्रीं श्रीं ओम नमः" या मंत्राचा जप करावा. या मंत्राचा किमान 21 वेळा जप केल्याने तुमच्या लग्नाची शक्यता वाढते..Makar Sankranti Vaan Ideas 2026 : मकर संक्रातीच्या वाणात काय द्यायचं ठरत नाहीये? मकर संक्रांतीसाठी पाहा उपयोगी वस्तूंची लिस्ट.दिवा लावादररोज दिवा लावणं, धूप लावणे आणि देवाची प्रार्थना करणे फायदेशीर आहे. तसेच, तुमचे विचार सकारात्मक ठेवा. नकारात्मक विचार टाळा आणि प्रत्येक काम वेळेवर पूर्ण होईल असा विश्वास ठेवा. खरमास दरम्यान पिवळा रंग जास्त वापरा. हा रंग जीवनात प्रेम, शांती आणि आनंद आणि समृद्धी वाढवण्यासाठी उपयुक्त मानला जातो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.