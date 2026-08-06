Kitchen Vastu Tips: तुमचे स्वयंपाकघर योग्य दिशेला आहे का? जाणून घ्या गॅस शेगडी आणि सिंक कुठे असावे!

Vastu Errors In Kitchen?: वास्तूशास्त्रानुसार स्वयंपाकघर (किचन) हे फक्त अन्न बनवण्याची जागा नसून ते घरातील अग्नि तत्त्वाचे मुख्य केंद्र मानले जाते. किचनमधील ऊर्जा संपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य, सुख आणि समृद्धीवर थेट परिणाम करते. तुम्ही नवीन घर बांधत असाल किंवा किचनचे नूतनीकरण करत असाल, तर वास्तूच्या काही महत्त्वाच्या नियमांकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे..किचनसाठी योग्य दिशावास्तूशास्त्रानुसार स्वयंपाकघरासाठी दक्षिण-पूर्व दिशा म्हणजेच आग्नेय कोण (South-East) सर्वोत्तम मानली जाते. या दिशेचा थेट संबंध अग्नि तत्त्वाशी असतो. या दिशेला किचन असल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जेचा संचार होतो.गॅस शेगडीची जागा: गॅसची शेगडी अशा प्रकारे ठेवावी की स्वयंपाक करणाऱ्या व्यक्तीचे तोंड पूर्व (East) दिशेकडे असावे.गॅस शेगडी घरातील मुख्य दरवाजातून थेट दिसणार नाही याची काळजी घ्यावी..Vastu Tips: घरात हत्तीची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.सिंक आणि गॅस शेगडीमधील अंतरवास्तूमध्ये पाणी आणि अग्नि (गॅस) यांना एकमेकांचे विरोधी तत्त्व मानले गेले आहे.किचनमध्ये सिंक आणि गॅस शेगडी कधीही एकमेकांच्या जवळ, लागून असू नयेत; त्यांच्यात पुरेसे अंतर असणे आवश्यक आहे.सिंक, पिण्याच्या पाण्याचे भांडे किंवा वॉटर प्युरिफायरसाठी उत्तर किंवा उत्तर-पूर्व (ईशान्य) दिशा सर्वात योग्य मानली जाते..वेंटिलेशन आणि दरवाजेखिडक्यांची रचना: किचनमध्ये खिडक्या पूर्व किंवा दक्षिण दिशेला असणे शुभ मानले जाते. योग्य हवा खेळती राहण्यासाठी (Cross Ventilation) खिडक्यांची मांडणी करावी.किचनचा दरवाजा: किचनचा दरवाजा क्लॉकवाईज (घड्याळाच्या दिशेने) उघडणारा असावा. दोन दरवाजे असल्यास उत्तर किंवा पश्चिम दिशेचा दरवाजा उघडा ठेवणे फायदेशीर ठरते. समोरासमोर दोन दरवाजे बनवणे टाळावे..'या' चुका करणे टाळाबाथरूम आणि किचन एकत्र नको: किचन आणि बाथरूम एकमेकांना लागून किंवा एकमेकांसमोर कधीही बनवू नयेत. यामुळे पाणी आणि अग्नि तत्त्वाची टक्कर होऊन वास्तू दोष निर्माण होतो.नको असलेल्या दिशा: घराचा मध्य भाग (ब्रह्मस्थान), उत्तर-पूर्व (ईशान्य) आणि दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) दिशेला किचन बनवणे टाळावे.स्वच्छता अन् साठवणूक: किचनमध्ये अनावश्यक वस्तूंची गर्दी करू नये. अव्यवस्थित आणि अस्वच्छ किचनमुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढते.किचनची रचना वास्तूनुसार योग्य असल्यास घरात अन्नपूर्णेचा वास राहतो आणि कुटुंबात प्रसन्नतेचे वातावरण टिकून राहते..Numerology: लहानपणापासूनच कुशाग्र बुद्धीचे असतात 'या' ३ जन्मतारखा असलेले लोक; करिअरमध्ये मिळवतात मोठे यश!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.