Kojaagiri Pournima 2025: यंदा कधी आहे कोजागिरी पौर्णिमा? जाणून घ्या तारीख आणि शुभ मुहूर्त

Kojaagiri Pournima 2025: अश्विन महिन्यात शारदीय नवरात्र मोठया उत्साहात साजरी केली जाते. घटस्थापनेचा घट बसवून पुढच्या नऊ दिवसात देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. अनेक स्थानिक मंदिरांमध्ये देवीची रोज आरती केली जाते. भोंडला, गरबा, दांडिया हे खेळ खूप उत्साहात आणि जल्लोषात खेळले जातात. हा सण देवीचा नऊ दिवस चालू असलेला दैत्यांसोबतचा लढा आणि नंतर नवव्या दिवशी देवीने केलेला महिशासुराचा वाढ हे साजरा करण्यासाठी केला जातो. दशमीच्या दिवशी हा विजय साजरा केला जातो आणि दशहरा साजरा केला जातो. .यानंतर देवी काही दिवसांसाठी विश्रांती घेते म्हणजेच झोपते. आणि त्यानंतर पौर्णिमेच्या दिवशी देवीची विश्रांती पूर्ण होते आणि ती झोपेतून उठते. या दिवसाला कोजागिरी पौर्णिमा म्हणतात. चला तर मग यंदा ही पौर्णिमा कधी आहे ते पाहूया..कोजागिरी पौर्णिमानवरात्रीनंतर अश्विन महिन्यात येणारी पौर्णिमा म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमा. हिलाच शरद पौर्णिमा तेही म्हणतात. हिंदू धर्मात या शरद पौर्णिमेला खूप महत्त्व आहे. दरवर्षी अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्दशीला कोजागिरी किंवा शरद पौर्णिमा साजरी केली जाते. या दिवशी देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूची पूजा करण्याची परंपरा आहे. तसेच यादिवशी चंद्रोदय झाल्यावर चंद्राची देखील पूजा केली जाते व मसाला दुधाचे सेवन केले जाते..यावर्षी कधी आहे कोजागिरी पौर्णिमा?यंदा कोजागिरी पौर्णिमा ६ ऑक्टोबरला आहे. या पौर्णिमेला चंद्राची अतिशय सुंदर प्रतिमा तयार होते. संपूर्ण वर्षात फक्त याच पौर्णिमेला चंद्र १६ कलांनी भरलेला असतो..कोजागिरी पौर्णिमेचा शुभ मुहूर्तयंदा अश्विन महिन्यातील पौर्णिमा तिथी ६ ऑक्टोबरला दुपारी १२.२३ वाजता सुरु होणार आहे आणि दुसरी दिवशी म्हणजेच ७ ऑक्टोबरला सकाळी ९. १६ वाजता संपणार आहे. त्यामुळे कोजागिरी पौर्णिमा ६ ऑक्टोबरला साजरी केली जाईल.मात्र शुभ मुहूर्त ६ ऑक्टोबरला रात्री ११.४५ ते ७ ऑक्टोबरला १२.३४ वाजेपर्यंत आहे. त्यामुळे कोजागिरी पूजेसाठी ४९ मिनिट मिळणार आहेत. तर चंद्रोदयाच्या वेळ ६ ऑक्टोबरला संध्याकाळी ५.२७ वाजता आहे..देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूची पूजाकोजागिरी पौर्णिमेला अनेक ठिकाणी देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूची पूजा केली जाते. ही पूजा करणे विशेष मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार ही पूजा केल्याने कर्ज मुक्ती होण्याच्या शक्यता वाढतात. तसेच धन, ऐश्वर्य आणि वैभव प्राप्त होते, अशी देखील मान्यता आहे. या दिवशी श्रीसूक्त, विष्णुसहस्रनामाचे पठाण ककेले जाते..मसाला दूध पिण्याची प्रथाकोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी मसाला दूध बनवण्याची प्राचीन मान्यता आहे. या दिवशी मसाला दूध चंद्राच्या प्रकाशात ठेवले जाते. मान्यतेनुसार चंद्राच्या प्रकाशात ठेवलेले मसाला दूध प्यायल्याने अनेक औषधी फायदे होतात असे म्हटले जाते..