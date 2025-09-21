Koradi Temple Navratri 2025: कोराडी मंदिरात यंदा विक्रमी पाच हजार ५५१ घटांची स्थापना; नवरात्रोत्सवाच्या तयारीला अंतिम रूप

Navratra 2025: कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिरात यंदाचा शारदीय नवरात्रोत्सव ऐतिहासिक ठरणार आहे. मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या माहितीनुसार, यंदा विक्रमी ५५५१ घटांची स्थापना करण्यात येणार असून भाविकांना अखंड ज्योतीचे दर्शन घेण्याची संधी मिळणार आहे. दररोज सकाळ व संध्याकाळी महाआरतीसोबत विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. .मंदिर परिसर पारंपरिक व आधुनिक रोषणाईने सजवला जाईल. गेट क्रमांक २ वरून १०० रुपयांच्या दानपावतीवर सुलभ दर्शनाची सुविधा असेल. तसेच २५० सीसीटीव्ही कॅमेरे व अनाउन्समेंट प्रणालीद्वारे सुरक्षा, दिव्यांग, गर्भवती महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र दर्शनव्यवस्था करण्यात आली आहे. हजारो अखंड ज्योतींमुळे संपूर्ण परिसर उजळून निघणार आहे. भाविकांच्या मोठ्या गर्दीचा विचार करून मंदिर समिती, जिल्हा प्रशासन व पोलीस विभागाकडून सुरक्षा, वाहतूक व दर्शन व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र नियोजन केले आहे. मध्य भारतातील प्रमुख शक्तिपीठांपैकी एक असलेले कोराडी मंदिर आज नागपूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ म्हणूनही विकसित झाले असून विक्रमी घटस्थापनेमुळे देशभरातून भाविक दाखल होणार आहेत..धार्मिक ते पर्यटन केंद्र मध्य भारतातील प्रमुख शक्तिपीठांपैकी एक असलेले कोराडी मंदिर हे आता नागपूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ म्हणूनही विकसित झाले आहे. नवरात्रोत्सवाच्या काळात देशभरातून भाविक येथे दाखल होणार असून विक्रमी घटस्थापनेची उत्सुकता सर्वत्र पाहायला मिळत आहे..जिल्ह्यातील पौराणिक व ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या काटोल शहरात शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या तयारीला अंतिम टप्पा आला आहे. प्राचीन हेमाडपंथी बांधकामातील माता चंडिका व माता सरस्वती ही दोन्ही मंदिरे यंदा विशेष आकर्षक स्वरूपात सजली आहेत. माता सरस्वती देवस्थान मंडळ व माता सरस्वती चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या वतीने मंदिर परिसराची आकर्षक विद्युत सजावट करण्यात आली आहे. नवरात्रोत्सवादरम्यान नगरपरिषद शाळा क्र. ११ च्या मैदानावर मीना बाजाराचे आयोजन नागपूरचे अश्रफ-भाटी, मध्यप्रदेशचे संदीप चोबे व गुजरातचे प्रवीण गौसावी यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून झुले, मौजमजेची साधने, विविध लोकोपयोगी साहित्य व खाद्यपदार्थांचे स्टॉल हे विशेष आकर्षण ठरणार आहेत. चंडिका माता मंदिरातही आकर्षक रोषणाई सुरू असून नव्याने अनसुया माता निवडलेल्या मंदिर समितीच्या वतीने घटस्थापना व धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. .नवदुर्गा प्रदर्शनी मंडळ, तारबाजार येथे ‘रामायण युद्ध’ हा स्वयंचलित देखावा सादर करणार आहे. सार्वजनिक नवदुर्गा पारडसिंगा येथेही घटस्थापना काटोल-जलालखेडा-वरुड मार्गावरील पारडसिंगा येथील विदेही सती अनुसया माता मंदिर संस्थानमध्येही नवरात्रोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. अध्यक्ष चरणसिंग ठाकूर यांच्या हस्ते विधीवत पूजन व घटस्थापनेने उत्सवाची सुरुवात होईल. आकर्षक रोषणाईने मंदिर व परिसर उजळून निघणार असून अश्विनी नवरात्रोत्सवात हजारो भाविक दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने येतात.उत्सव मंडळ, धंतोली येथे रामभक्त हनुमानाची विशालकाय मूर्ती उभारली जात असून रास-गरब्याचे आयोजन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.