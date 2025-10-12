Lakshami Pujan 2025 Date: यंदा लक्ष्मीपूजन महाराष्ट्रात, भारतात अन् जगभरात नक्की कोणत्या तारखेला करायचं? वाचा एका क्लिकवर

लक्ष्मीपूजनाची तारीख निश्चित करण्यासाठी प्रदोषकाळात अमावस्या मिळण्याची स्थिती पाहिली जाते. महाराष्ट्रात कधी आणि जगभरात कोणत्या तारखेला लक्ष्मीपूजन केल जाणार आहे हे आज जाणून घेऊया. .Lakshmi Puja Date 2025 Maharashtra India world: दिवाळी जवळ आली आहे आणि दिवाळीच लक्ष्मीपूजन अमावस्येला करण्यात येतं. त्याविषयी मागच्या वर्षी प्रमाणेच यावर्षी सुद्धा अनेक कॅलेंडर आणि पंचागामध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण केलेली आहे. म्हणजेच चुकीची तारीख आपल्या समोर प्रदर्शित करण्यात येत आहे. हे टाळण्यासाठी लक्ष्मीपूजनाची योग्य तारीख नक्की कोणती याबाबात पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांनी माहिती दिली आहे..लक्ष्मीपूजनासाठी तारीख कशी निश्चित केली जाते?अमावस्या तिथीला जे लक्ष्मीपूजन साजरं करण्यात यतं. हे प्रदोषकाळी करावं असं सांगितलं प्रदोषकाळ म्हणजे सूर्यास्तानंतरचा साधारण अडीच तासाचा कालावधी तर ज्या दिवशी सूर्यास्तानंतर प्रदोष काळात अमावस्या मिळते त्या दिवशी लक्ष्मीपूजन करावं. दोन्हीही दिवस प्रदोष काळात अमावस्या मिळत असेल तर दुसऱ्या दिवशी करावं. दोन्ही दिवस प्रदोष काळात किमान 24 मिनिटं जरी अमावस्या असेल एक घटिका तरीसुद्धा दुसऱ्या दिवशी करावं आणि आदल्या दिवशी जर संपूर्ण प्रदोष काळात अमावस्या असेल तर आदल्या दिवशी करावं.महाराष्ट्रात कधी लक्ष्मीपूजन करावं?अशा पद्धतीने वेगवेगळे निर्णय शास्त्रात दिलेत त्यानुसार महाराष्ट्रातल्या 36 च्या 36 जिल्ह्यांमध्ये 20 ऑक्टोबरला प्रदोष काळात अमावस्या संपूर्ण मिळते. त्यामुळे 20 ऑक्टोबरला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लक्ष्मीपूजन करणे शास्त्रसंमत ठरणार आहे. .पूर्व आणि उत्तर भारतपुढे पंचागंकर्ते देशपांडे सांगतात की, पूर्व आणि उत्तर भारताचा विचार केला तर अरूणाचल प्रदेश , मिझोराम, मणिपूर, नागालँड. पं. बंगाल, बिहार, आसाम, यासारख्या प्रातांमध्ये 21 ऑक्टोबरला लक्ष्मीपूजन केले जाणार आहे. हे शास्त्रसंमत ठरणार आहे.जगात कधी केलं जाणार लक्ष्मीपूजन?आता जगाचा विचार केला तर मध्य आणि युरोपमध्ये म्हणजेच दुबई, अबुधाबी, रियाध, जेद्दा, कुवेत, मस्कत. पॅरिस, लंडन, कैरो, नैरोबी,रोम, इटली, दोहा, बलिन यासारख्या ठिकाणी 20 ऑक्टोबरला लक्ष्मीपूजन साजर करण्यात येणार आहे. हे शास्त्रसंमत आहे. संपूर्ण अमेरिका आणि कॅनेडामध्ये वॉशिंटन, शिकागो, न्यूयॉर्क, मेस्किको सिटी, लॉस एंजेलिस, डॅळस, फिलाडेल्फिया,बॉस्टन, सॅन फ्रान्सिस्को यासारख्या देशांमध्ये 20 ऑक्टोबरला लक्ष्मीपूजन करणे शास्त्रसंमत मानले जाणार आहे..आशिया , ऑस्ट्रेलिया आणि न्युझीलंडचा विचार केला तर बॅकॉक, सिंगापूर, टोकियो, थायलंड, सिडनी, हॉगकॉग तायपेई, सोल, शांघाय, मेलबर्न 21 ऑक्टोबरला लक्ष्मीपूजन करावे.हे कोणत्या काळात करावं?तुम्ही ज्या गावी राहता त्या सूर्यास्तानंतर पूढचे जे अडीच तास असतात तो प्रदोषकाळ असतो. या प्रदोष काळामध्ये हे लक्ष्मीपूजन करावे. राहूकाळ वगैरे कोणत्याही गोष्टी त्यावेळेला बघायच्या नसतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.