Lakshmi Puja Muhurat 2025: आजच्या लक्ष्मीपूजनात कोणत्या वेळेला कराल पूजा? जाणून घ्या शुभ काळ आणि सर्वोत्तम मुहूर्त

Lakshmi Puja Muhurat 2025: दिवाळीतील सर्वात महत्त्वाचा आणि पवित्र दिवस म्हणजे कार्तिक महिन्याच्या अमावस्येचा दिवस. घरोघरी, व्यापाऱ्यांकडून सुख, समृद्धी व ऐश्वर्य नांदण्यासाठी लक्ष्मीपूजन कृपाशिर्वादाच्या प्राप्तीसाठी पूजा करण्यात येते. ही पूजा प्रदोष काळ (सूर्यास्तानंतरचा) आणि वृषभ काळ (स्थिर लग्न) यामध्ये केले जाते. आज दिवसभरातील ३ मुहूर्तापैकी सायंकाळी ५ ते ८ हा काळ सर्वोत्तम आहे. व्यापारी वर्गामध्ये लक्ष्मीपूजनासोबतच वहीपूजन देखील करण्यात येते..लक्ष्मीपूजनासाठी बाजारात आज (सोमवारी) समृद्धीचे प्रतीक मानले जाणारे केरसुणी, धने, साळीच्या लाह्या, खडीसाखर, बेंडबत्तासे, पान-सुपारी, लक्ष्मीची प्रतिमा, फुले, पाने, हार, फळे, ऊस, केळीची खुंटे आदी साहित्य खेरदीसाठी बाजारात प्रचंड गर्दी झाली आहे..दाते पंचागानुसार मुहूर्तदुपारी ३ ते ४.३०, सायंकाळी ६ ते ८.३०, रात्री १०.३० ते १२प्रदोष काळ ः संध्याकाळी ५:४६ पासून ते रात्री ८:१७ पर्यंत.वृषभ काळ (स्थिर लग्न, उत्तम वेळ) : संध्याकाळी ७:०८ पासून ते रात्री ९:०३ पर्यंत.पूजेसाठी सर्वोत्तम वेळ: संध्याकाळी ७:०८ ते रात्री ८:१७ पर्यंत..असे करा पूजनचौरंगावर अक्षतांचे स्वस्तिक काढून त्यावर लक्ष्मीच्या मूर्तीची स्थापना करावी.(कलशावर ताम्हण ठेवून त्यावर लक्ष्मीच्या मूर्तीची स्थापना केली तरी चालते) लक्ष्मीजवळच कलशावर कुबेराची प्रतिमा ठेवून लवंग, वेलची आणि साखर घालून तयार केलेल्या गायीच्या दुधाच्या खव्याचा नैवेद्य दाखवावा. धने, गूळ, साळीच्या लाह्या, बत्तासे इत्यादी पदार्थ लक्ष्मीला वाहिल्यानंतर ते आप्तेष्टांना वाटावे.व्यापाऱ्यांचे हिशेबाचे नवीन वर्ष (विक्रमसंवत्) लक्ष्मी पूजनानंतर सुरू होते. पाटावर रांगोळी काढावी त्यावर तांदूळ व त्यावर वाटी किंवा तबकात सोन्याचे दागिने, चांदीचा रुपया, दागिने ठेवून त्यांची पूजा करावी. स्वच्छता करण्यासाठी लागणारी नवी केरसुणी विकत घेऊन तिलाच लक्ष्मी मानून तिच्यावर पाणी घालून हळद-कुंकू वाहून घरात वापरण्यास सुरुवात करावी.बाजारात लक्ष्मीपूजनाचे तयार किटलक्ष्मीपूजनासाठी लागणारी लक्ष्मीदेवीची प्रतिमा, नैवेद्य, धने, गुळ, साळीच्या लाह्या, लोड, वही, केरसुणी, बेंडबत्तासे, पेन, कॅलेंडर, हळद, कुंकू, अक्षता, कमलफूल, पंचामृत, जानवे, सुपारी, लवंग, तुळस, दुर्वा आदी वस्तूंचे किट बाजारात उपलब्ध झाल्याने लोकांची धावपळ वाचली आहे. बाजारात जवळपास किमान ३०० रुपयांपासून ते ६०० रुपयांपर्यंत हे किट मिळत आहेत..- प्रदोष काळात अमावस्या असेल व दुसऱ्या दिवशी प्रदोष काळ असेल तर दुसऱ्या दिवशीचा प्रदोष काळात पूजन करणे योग्य आहे. त्यामुळे मंगळवारी लक्ष्मीपूजन करणे शास्त्रसंमत होणार आहे. सायंकाळी ५.३० पासून जवळपास ८ वाजेपर्यंतचा हा लक्ष्मीपूजनासाठी उत्तम मुहूर्त आहे. यादिवशी महालक्ष्मी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतल्यास तिची कृपा प्राप्त होते.- वेणुगोपाल जिल्ला, अध्यक्ष पद्मशाली पुरोहित संघम्.