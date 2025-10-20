Lakshmi Pujan 2025 Story: आपण लक्ष्मीपूजन का करतो? ही आहे त्यामागची आख्यायिका; शुभ मुहूर्तही जाणून घ्या

Lakshmi Pujan Katha: दिवाळी हा दिव्यांचा, प्रकाशाचा, आरोग्यसंपन्नतेचा आणि सुख समृद्धीचा सण आहे. पाच दिवस असणाऱ्या या दिवाळी सणामध्ये नरक चतुर्दशीला आणि त्या पाठोपाठ लक्ष्मीपूजनाला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी घराघरात धन, समृद्धी आणि सुख-शांतीचे प्रतीक असलेल्या देवी लक्ष्मीची पूजा केली जाते. पण यामागे एक रंजक पौराणिक कथा दडली आहे. ती काय आहे ते जाणून घेऊया. .लक्ष्मी पूजनाची कथाएका आख्यायिकेनुसार, भगवान श्रीराम जेव्हा चौदा वर्षांच्या वनवासानंतर अयोध्येला परतले, तेव्हा संपूर्ण अयोध्या आनंदात न्हाऊन निघाली होती. श्रीरामांच्या स्वागतासाठी अयोध्येतील जनतेने घराघरात दिवे लावले, सजावट केली आणि लक्ष्मी पूजन केले. त्या दिवशी आयोध्येच्या प्रत्येक घरात संपन्नता आणि आनंदाचे वातावरण होते..आणि म्हणूनच असेल म्हटले जाते की त्या दिवसापासूनच लक्ष्मी पूजनाची परंपरा सुरू झाली. त्या दिवसानंतर अयोध्येतील लोकांनी दरवर्षी दिवाळीच्या दिवशी देवी लक्ष्मीची पूजा करून समृद्धी आणि सौख्याचे स्वागत केले..आजही भारतातील घराघरात लक्ष्मीपूजन मोठ्या भक्तिभावाने साजरे केले जाते. लोक आपल्या घराची साफसफाई करून, रांगोळ्या काढून, दिवे लावून आणि केरसुणीला लक्ष्मी मानून लक्ष्मी पूजन करून धन, आरोग्य आणि सौख्य लाभावे अशी प्रार्थना करतात..शुभ मुहूर्तया वर्षी मंगळवार, २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सायंकाळी ६.१० ते रात्री ८.४० या प्रदोष काळात श्री लक्ष्मीपूजन करणे उचित आहे.तसेच रात्री ७.४३ ते रात्री ९.१६ या वेळेत लाभ आणि रात्री १०.५० ते उ.रात्री १.५६ या वेळेत शुभ व अमृत मुहूर्त आहे, ज्यामध्ये तुम्ही लक्ष्मीपूजन करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.