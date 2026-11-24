नोव्हेंबर महिन्याचा शेवटचा आठवडा काही राशींसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो. २४ ते २९ नोव्हेंबरदरम्यान ग्रहांच्या स्थितीत होणारे बदल पाच राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक परिणाम घडवू शकतात. या काळात राहू-केतूचं राशी परिवर्तन होणार असून, २८ नोव्हेंबरला शुक्र आणि गुरु यांच्यात ६० अंशांचा विशेष योग तयार होईल. .ज्योतिषीय गणनेनुसार, या ग्रहस्थितीमुळे काहींना नोकरीत नवीन संधी मिळू शकतात, तर काहींची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. सध्या सूर्य वृश्चिक राशीत, तर मंगळ आणि गुरु सिंह राशीत आहेत. बुध आणि शुक्र तूळ राशीत असून, शनी मीन राशीत वक्री अवस्थेत आहे. या ग्रहांच्या बदलत्या स्थितीचा पाच राशींना फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी पुढील सहा दिवस अनुकूल ठरू शकतात. नोकरीतील रखडलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल आणि जबाबदारी वाढू शकते. अडकलेले पैसे परत मिळण्याचे संकेत आहेत. व्यावसायिकांना नवीन लोकांशी संपर्क साधण्याची संधी मिळेल. कुटुंबात आनंदाची बातमी मिळू शकते. मात्र, खर्चावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे..Venus Transit Astrology : शुक्राचे 'चित्रा' नक्षत्रात आगमन; मेषसह 4 राशींच्या आयुष्यात होणार धनवर्षाव, करिअरमध्येही मोठी प्रगती.मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये चांगली संधी मिळू शकते. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना नवीन ऑफर मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातील अडचणी दूर होऊ शकतात. जुने गैरसमज दूर करण्यासाठी कुटुंबीयांशी संवाद साधण्याची संधी मिळेल..सिंह राशी : सिंह राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढू शकतो. नोकरीत नवीन जबाबदारी मिळण्यासोबतच कामाचं कौतुक होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना नवीन व्यवहार मिळू शकतात. जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याचे संकेत आहेत. मात्र, रागाच्या भरात निर्णय घेणं टाळा..तूळ राशी : शुक्राच्या अनुकूल स्थितीमुळे आत्मविश्वास वाढू शकतो. नोकरीत वरिष्ठांशी संबंध सुधारतील. व्यवसायात नवीन संपर्क आणि जुन्या ग्राहकांकडून काम मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध आणि विवाहविषयक चर्चांमध्येही सकारात्मक घडामोडी होऊ शकतात..धनु राशी : धनु राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते. नोकरी बदलू इच्छिणाऱ्यांना चांगली ऑफर मिळण्याचे संकेत आहेत. व्यावसायिकांना नवीन काम मिळू शकतं. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही काळ अनुकूल ठरू शकतो. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घेतल्यास फायदा होऊ शकतो..Moon Venus Conjunction Sky Event: चंद्रकोरीसोबत तेजस्वी शुक्राची दुर्मीळ युती; निरभ्र आकाशात नयनरम्य खगोलीय नजारा.शुक्र-गुरुचा विशेष योग२८ नोव्हेंबरला शुक्र आणि गुरु यांच्यात ६० अंशांचा संबंध तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात शुक्राला सुख-सुविधा आणि प्रेमाचा, तर गुरुला ज्ञान, धन आणि भाग्याचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे हा काळ पाच राशींसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.