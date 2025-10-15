Lakshmi Kubera Pooja 2025: या वर्षी लक्ष्मी-कुबेर पूजन २१ ऑक्टोबरलाच! जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Laxmi Kuber Pujan 2025 Date and Time: यंदा लक्ष्मी-कुबेर पूजन शास्त्र नियमाप्रमाणे मंगळवार, २१ ऑक्टोबरला करायचे आहे, असे ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी सांगितले.याविषयी अधिक माहिती देताना सोमण म्हणाले, 'धर्मसिंधू, पुरुषार्थ चिंतामणी, तिथीनिर्णय इत्यादी ग्रंथांत म्हटल्याप्रमाणे पूर्व दिवशी प्रदोषव्याप्ती असून, दुसऱ्या दिवशी तीन प्रहरांपेक्षा अधिक अमावास्या व्याप्ती असेल. अमावास्येपेक्षा प्रतिपदा अधिक काळ असल्यास लक्ष्मी पूजन दुसऱ्या दिवशी म्हणजे अमावास्येच्याच दिवशी करावे. दिवाळीचा सण साजरा करताना अज्ञान, आळस, अस्वच्छता, अंधश्रद्धा, अनीती यांचा अंधार दूर होऊन ज्ञान, उद्योगीपणा, स्वच्छता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, नीती यांचा प्रकाश सर्वत्र पसरो, अशी प्रार्थना करू या. पर्यावरणाचे भान ठेवू या, असे आवाहन सोमण यांनी केले आहे..दीपावलीच्या प्रत्येक दिवसाची माहिती, मुहूर्तगोवत्स द्वादशी, वसूबारस शुक्रवार, १७ ऑक्टोबरला प्रदोषकाली आश्विन कृष्ण द्वादशी असल्याने या दिवशी गोवत्स द्वादशी, वसूबारस साजरी करायची आहे. या दिवशी सूर्यास्तानंतर गाय आणि वासरू यांची पूजा करून त्यांना गोडाचा नैवेद्य द्यायचा आहे. भारतीय संस्कृती ही शेतीप्रधान संस्कृती आहे. त्यासाठी दीपावलीचा आनंदोत्सव साजरा करण्याआधी गाय-वासराची पूजा करून त्यांच्याविषयी आदर व्यक्त करायचा..धनत्रयोदशीशनिवार, १८ ऑक्टोबरला प्रदोषकाली आश्विन कृष्ण त्रयोदशी असल्याने या दिवशी धनत्रयोदशी आहे. या दिवशी धन्वंतरी पूजन करून गरिबांना दीपदान, वस्त्रदान, अन्नदान करायचे आहे. सकाळी ८.०२ ते ९.२९ शुभ, दुपारी १२.२३ ते १.५० चल, दुपारी १.५१ ते ३.१७ लाभ आणि दुपारी ३.१८ ते ४. ४४ अमृत चौघडीमध्ये व्यापारी हिशोबाच्या वह्या आणाव्यात. दरम्यान, रविवार, १९ ऑक्टोबरला दीपावलीचा कोणताही सण नाही.नरक चतुर्दशी सोमवार, २० ऑक्टोबरला चंद्रोदयाच्या वेळी आश्विन कृष्ण चतुर्दशी असल्याने या दिवशी नस्क चतुर्दशीचा सण साजरा करायचा आहे. या दिवशी चंद्रोदय पहाटे ५.२० वाजता असून, सूर्योदय सकाळी ६.३५ वाजता आहे. या दिवशी चंद्रोदयापासून सूर्योदयापर्यंत अभ्यंगस्नान करण्यास सांगितलेले आहे. त्यावेळी सुगंधी तेल, उटणे लावून मसाज करावा. नंतर उष्णोदक पाण्याने स्नान करावे..लक्ष्मी-कुबेर पूजनमंगळवार, २१ ऑक्टोबरला सायं. ६.११ ते रात्री ८.४० या प्रदोषकालात लक्ष्मी-कुबेर पूजन करायचे आहे. या दिवशी अभ्यंगस्नान, अलक्ष्मी निस्सारण करून झाडूची पूजाही करायची आहे. याच दिवशी श्री महावीर निर्वाण दिवस आहे.बलिप्रतिपदा, दिवाळी पाडवाबुधवार, २२ ऑक्टोबरला कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, बलिप्रतिपदा, दिवाळी पाडवा सण आहे. हा दिवस साडेतीन मुहूतपैिकी एक आहे. या दिवशी मौल्यवान वस्तूची खरेदी करून शुभकार्याचा प्रारंभ करतात. या दिवशी विक्रम संवत् २०८२ पिंगलनाम संवत्सराचा प्रारंभ होत आहे. याच दिवशी महावीर जैन संवत् २५५२चा प्रारंभ होत आहे. याच दिवशी अन्नकूट, गोवर्धन पूजा करायची आहे. या दिवशी सकाळी ६.३६ ते ८.०३ लाभ, सकाळी ८.०४ ते ९.३० अमृत, सकाळी १.५७ ते दुपारी १२.२४ शुभ, दुपारी ३.१८ ते सायं. ४.४५ चल आणि सायं. ४.४५ ते ६.१० लाभ चौघडीमध्ये वहीपूजन, वहीलेखन करण्यासाठी उत्तम मुहूर्त आहे..भाऊबीजगुरुवार, २३ ऑक्टोबरला यमद्वितीया, भाऊबीज सण आहे. बंधू-भगिनीचे प्रेम, जिव्हाळा वृद्धिंगत करणारा हा सण असतो.- ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.