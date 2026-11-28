ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रत्येक राशीचा स्वभाव आणि वैशिष्ट्ये वेगवेगळी असतात. यामध्ये सिंह राशीच्या लोकांचं व्यक्तिमत्त्व प्रभावी आणि रुबाबदार मानलं जातं. हे लोक जिथे जातात, तिथे आपली वेगळी ओळख निर्माण करतात. बोलण्यातला आत्मविश्वास, चेहऱ्यावरचं तेज आणि निर्णय घेण्याची पद्धत यामुळे ते इतरांचं लक्ष वेधून घेतात. कोणाच्या दबावाखाली काम करण्यापेक्षा स्वतःच्या मनाप्रमाणे आयुष्य जगणं त्यांना आवडतं. आयुष्यात मोठं काहीतरी करण्याचं स्वप्नही ते पाहतात..सिंह राशीचा स्वामी सूर्यसिंह ही राशीचक्रातील पाचवी रास आहे. या राशीचा स्वामी सूर्य मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रात सूर्याला आत्मविश्वास, मान-सन्मान, नेतृत्व आणि तेजाचं प्रतीक मानलं आहे. त्यामुळे सिंह राशीच्या लोकांमध्ये नेतृत्व करण्याची इच्छा आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची धडपड दिसते. स्वतःचा सन्मान त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असतो. कोणासमोर सहज झुकणं त्यांना आवडत नाही..Leo Weekly Horoscope : सिंह राशीच्या हाती येणार मोठी संधी! अडकलेली रक्कम मिळणार, करिअरमध्येही उघडणार नवे दरवाजे.संकटातही हार मानत नाहीतसिंह राशीचे लोक धाडसी आणि निडर स्वभावाचे मानले जातात. कितीही मोठं संकट आलं तरी ते सहज माघार घेत नाहीत. एखादं काम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला की त्यासाठी मेहनत करण्याची त्यांची तयारी असते. अपयश आलं तरी पुन्हा प्रयत्न करण्याची ताकद त्यांच्यात असते. स्वतःच्या क्षमतेवर त्यांचा विश्वास असतो. मात्र, काही वेळा हाच ठामपणा हट्टीपणात बदलू शकतो..नेतृत्व करण्याची आवडया राशीच्या लोकांना जबाबदारी स्वीकारायला आवडते. स्वतः निर्णय घेऊन काम पूर्ण करण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे प्रशासन, राजकारण, व्यवस्थापन आणि व्यवसाय अशा क्षेत्रांत ते चांगली कामगिरी करू शकतात, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. कामाची दखल घेतली जावी आणि योग्य सन्मान मिळावा, अशी त्यांची अपेक्षा असते. कौतुक मिळालं की ते अधिक उत्साहाने काम करतात..Leo Weekly Horoscope: सिंह राशीसाठी सुरू होणार नवं पर्व! करिअरला मिळेल नवी दिशा; कोर्ट-कचेरीच्या अडचणीही सुटणार.नात्यांमध्ये प्रेम आणि विश्वासाला महत्त्वबाहेरून रुबाबदार वाटणारे सिंह राशीचे लोक मनाने उदार असल्याचं मानलं जातं. कुटुंब आणि मित्रांसाठी ते नेहमी उभे राहतात. मैत्रीत विश्वास आणि प्रामाणिकपणाला महत्त्व देतात. प्रेमाच्या नात्यात जोडीदाराला आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, नात्यात आदर आणि आपलेपणा मिळणं त्यांच्यासाठी गरजेचं असतं. दुर्लक्ष किंवा अपमान झाल्यास ते नाराज होऊ शकतात..आलीशान जीवनशैलीची आवडचांगले कपडे, सुंदर वस्तू आणि सुखसोयींनी भरलेलं आयुष्य सिंह राशीच्या लोकांना आवडतं. मात्र, केवळ नशिबावर अवलंबून न राहता स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मेहनत करण्यावरही त्यांचा भर असतो. एखादं ध्येय ठरवलं की ते पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतात. आत्मविश्वास आणि नेतृत्व ही त्यांची ताकद मानली जाते. मात्र, अहंकार आणि रागावर नियंत्रण ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.