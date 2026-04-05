Libra Horoscope : तूळ साप्ताहिक राशिभविष्य (५ ते ११ एप्रिल): करिअर आणि व्यवसायात प्रगती

तूळ राशीसाठी करिअर आणि व्यवसायतूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी ५ ते ११ एप्रिल हा आठवडा प्रगती, समन्वय आणि यशाचा ठरणार आहे. या आठवड्यात तुमचे बुद्धिकौशल्य आणि संवाद कौशल्य विशेष प्रभाव टाकेल. अनेक गोष्टी सामोपचाराने मार्गी लावण्यात तुम्ही यशस्वी ठराल. व्यावसायिकांसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही काळापासून अडकलेले प्रकल्प आता गती घेतील आणि पूर्णत्वाकडे जातील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीत पगारवाढ किंवा आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी आठवड्याची सुरुवात आणि शेवट दोन्हीही सकारात्मक ठरतील. जीवनाला नवी दिशा मिळेल आणि भविष्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेता येतील..तूळ राशीसाठी नेटवर्किंगमधून होईल लाभया आठवड्यात ९ आणि १० एप्रिल हे दिवस अत्यंत शुभ ठरणार आहेत. या दिवशी नवीन लोकांशी भेटीगाठी होतील, ज्या भविष्यात फायदेशीर ठरतील. व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्यासाठी हा काळ उत्तम आहे.या दिवसांमध्ये घेतलेले निर्णय किंवा सुरू केलेले प्रकल्प यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे महत्त्वाची कामे या दिवसांवर केंद्रित करा..तूळ राशीच्या व्यक्तींनी ठेवावा संयमया आठवड्यात नातेवाइकांशी संवाद साधताना विशेष काळजी घ्या. बोलण्यातून गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे शब्दांची निवड योग्य ठेवा. स्त्रीवर्गाशी वाद टाळणे गरजेचे आहे.सामाजिक स्तरावर तुमचा प्रभाव वाढेल, पण त्याचवेळी संयम आणि समजूतदारपणा ठेवणे आवश्यक आहे..छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नकाचित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी या आठवड्यात विशेष सावधगिरी बाळगावी. भाजणे, कापणे किंवा लहान अपघात टाळण्यासाठी काळजी घ्या. तसेच श्वानदंशापासूनही जपणे आवश्यक आहे.प्रवास करताना पाकीट किंवा मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवा. सरकारी नियमांचे पालन करा, विशेषतः वाहन चालवताना सिग्नल तोडू नका. तूळ राशीसाठी हा आठवडा प्रगती आणि संधी देणारा आहे. योग्य निर्णय, चांगले नेटवर्किंग आणि संयम यामुळे तुम्ही मोठे यश मिळवू शकता. थोडी सावधगिरी आणि समजूतदारपणा ठेवला तर आठवडा अत्यंत फलदायी ठरेल.