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Horoscope: पुढच्या 48 तासांत बदलतीये ग्रह दशा! चमकणार 'या' 4 राशींचे नशीब; धनलाभासह मिळतील मोठ्या आनंदाच्या बातम्या

Astrology predictions for the next 48 hours for lucky zodiac signs: पुढील ४८ तास मेष, सिंह, तूळ आणि धनु राशीसाठी खास; धनलाभ, करिअरमध्ये संधी आणि रखडलेली कामं पूर्ण होण्याचे संकेत.
Astrology predictions for the next 48 hours for lucky zodiac signs

Astrology predictions for the next 48 hours for lucky zodiac signs

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Astrology predictions for the next 48 hours for lucky zodiac signs: ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या बदलत्या स्थितीचा परिणाम प्रत्येक राशीच्या लोकांवर होत असतो. ऑगस्ट २०२६ मधील या आठवड्यात ग्रहांची स्थिती काही राशींसाठी चांगली राहण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे पुढच्या ४८ तासांत मेष, सिंह, तूळ आणि धनु या ४ राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात काही सकारात्मक बदल होऊ शकतात.

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