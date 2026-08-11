Horoscope: पुढच्या 48 तासांत बदलतीये ग्रह दशा! चमकणार 'या' 4 राशींचे नशीब; धनलाभासह मिळतील मोठ्या आनंदाच्या बातम्या

Astrology predictions for the next 48 hours for lucky zodiac signs: ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या बदलत्या स्थितीचा परिणाम प्रत्येक राशीच्या लोकांवर होत असतो. ऑगस्ट २०२६ मधील या आठवड्यात ग्रहांची स्थिती काही राशींसाठी चांगली राहण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे पुढच्या ४८ तासांत मेष, सिंह, तूळ आणि धनु या ४ राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात काही सकारात्मक बदल होऊ शकतात..या काळात रखडलेली कामं पूर्ण होऊ शकतात, पैशांशी संबंधित अडचणी दूर होऊ शकतात आणि करिअरमध्येही नवीन संधी मिळू शकतात. काही लोकांना अचानक धनलाभ होण्याची शक्यताही आहे. चला पाहूया, या ४ राशींसाठी पुढचे ४८ तास कसे असतील..शनीच्या नक्षत्रपद बदलाचा मोठा परिणाम; ‘या’ राशींची अडकलेली कामं होतील पूर्ण, पैशांचीही चिंता मिटणार.मेष रासमेष राशीच्या लोकांसाठी पुढचे दोन दिवस चांगले ठरू शकतात. आत्मविश्वास वाढेल आणि बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी मिळू शकते. त्याचबरोबर उत्पन्नाचे नवीन मार्गही मिळण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे या काळात मिळणाऱ्या संधींचा योग्य फायदा घेणं महत्त्वाचं ठरेल..सिंह राससिंह राशीच्या लोकांसाठीही हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. नोकरी किंवा व्यवसायात पुढे जाण्याची नवीन संधी मिळू शकते.गेल्या काही दिवसांपासून केलेल्या मेहनतीचं फळ आता मिळण्याची शक्यता आहे. एखादं महत्त्वाचं काम पूर्ण होऊ शकतं आणि त्यातून मनासारखा फायदा मिळू शकतो..तूळ रासतूळ राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक परिस्थिती चांगली होण्याचे संकेत आहेत. पैशांशी संबंधित काही अडलेली कामं मार्गी लागू शकतात.कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांचं सहकार्य मिळेल. त्यामुळे बऱ्याच दिवसांपासून डोक्यात असलेला एखादा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीतही चांगली बातमी मिळू शकते..धनु रासधनु राशीच्या लोकांना पुढचे ४८ तास नशिबाची साथ मिळू शकते. अचानक एखादा आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.बऱ्याच दिवसांपासून पूर्ण न झालेली एखादी इच्छा पूर्ण होण्याच्या दिशेने पाऊल पडू शकतं. कामातही चांगल्या संधी मिळतील आणि योग्य निर्णय घेतल्यास त्याचा फायदा भविष्यात होऊ शकतो..August Horoscope: अखेर प्रतीक्षा संपणार! ऑगस्टमध्ये ‘या’ राशींची रखडलेली कामं मार्गी, पैशांसह मिळणार मोठी खुशखबर.जुन्या इच्छा पूर्ण होण्याचे संकेतज्योतिषशास्त्रानुसार मेष, सिंह, तूळ आणि धनु या ४ राशींसाठी पुढचे ४८ तास सकारात्मक ठरू शकतात. करिअर, पैसा आणि रखडलेली कामं याबाबत चांगले बदल होण्याचे संकेत आहेत.मात्र, राशीभविष्य हे ज्योतिषशास्त्रावर आधारित अंदाज आहेत. त्यामुळे फक्त त्यावर अवलंबून न राहता आपल्या प्रयत्नांना योग्य दिशा देणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.