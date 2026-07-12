Horoscope : उद्या बनतोय दुर्मिळ दशकीर्ती योग! 'या' 5 राशी होणार मालमाल; करिअर-व्यवसायात भरभराट, आरोग्याची मोठी समस्या होणार दूर

Astrology Prediction Marathi : १३ जुलैला ब्रह्मांडात एक चमत्कारिक 'दशकीर्ती योग' जुळून येत आहे. हा दुर्मिळ योग ५ भाग्यवान राशींचे नशीब पूर्णपणे पालटून टाकणार आहे. ज्यांना पैशांची चणचण, करिअरमधील अडथळे किंवा आरोग्याची मोठी चिंता सतावत होती, त्यांच्या आयुष्यात आता सुखाचे सुवर्णक्षण येणार आहेत. चला, त्या नशीबवान राशींचे रहस्य एकामागून एक उलगडूया.पहिली राशीया महायोगाचा सर्वाधिक शुभ प्रभाव मेष राशीवर पडणार आहे. तुमची आर्थिक विवंचना आता संपणार असून व्यवसायात अचानक मोठा धनलाभ होईल. दीर्घकाळापासून सतावणारा जुना आजार किंवा मानसिक तणाव पूर्णपणे दूर होईल. करिअरमध्ये तुम्हाला अनपेक्षित आणि मोठी सुवर्णसंधी मिळेल..Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात अत्यंत धाडसी; पण एका चुकीमुळे सगळे करू लागतात त्यांचा तिरस्कार, यात तुमचा मुलांक तर नाही ना?.दुसरी राशीपुढची नशीबवान राशी आहे वृषभ. ग्रहांच्या कृपेमुळे तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि कोर्ट कचेरीचे वाद तुमच्या बाजूने सुटतील. आरोग्याच्या तक्रारी संपून शरीरात एक नवीन ऊर्जा जाणवेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना मोठी पगारवाढ किंवा प्रमोशन मिळण्याचे मजबूत संकेत आहेत..तिसरी राशीया यादीतील तिसरी चमत्कारी राशी म्हणजे मिथुन. मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ पैशांचा पाऊस घेऊन येत आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा गुंतवणुकीतून बंपर परतावा मिळवण्यासाठी हा काळ सर्वोत्तम आहे. कुटुंबातील आजारपण दूर होऊन घरात आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल..Marriage Numerology : 'या' मुलांकाच्या लोकांना बायकोच्या रूपात मिळते लक्ष्मी; पतीच्या यशामागे असतो फक्त तिचाच हात.चौथी राशीचौथी भाग्यवान राशी आहे कर्क. तुमच्या राशीतील शुभ ग्रहभ्रमण तुम्हाला अचानक गुप्त धनलाभ करून देईल. ऑफिसमध्ये तुमच्या कामाचे कौतुक होऊन वरिष्ठ तुमच्यावर नवीन जबाबदारी सोपवतील. आरोग्याशी संबंधित पोटाचे जुनाट विकार या काळात चमत्कारिकरीत्या बरे होतील..पाचवी राशीया योगात 'मालमाल' होणारी पाचवी राशी आहे सिंह. तुमचे रखडलेले प्रत्येक काम आता नशिबाच्या जोरावर वेगाने पूर्ण होईल. परदेशात जाण्याचे किंवा नवीन मालमत्ता खरेदी करण्याचे स्वप्न या काळात साकार होऊ शकते. आरोग्यामध्ये झालेली मोठी सुधारणा तुम्हाला कमालीची मानसिक शांतता देईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.