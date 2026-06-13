Horoscope : पुढचे दोन दिवस धनकृपा योगाचा प्रभाव! 'या' 4 राशींना अनपेक्षित धनलाभ; व्यवसायात प्रचंड फायदा, करियरसाठी मोठी गुड न्यूज

Astrology prediction marathi : अंतराळात अत्यंत दुर्मिळ आणि शक्तिशाली अशा 'धनकृपा योगा' बनत आहे. ग्रहांची ही विशेष स्थिती काही राशींच्या आयुष्यातील संघर्षाचे ढग दूर करणार आहे. हा योग आर्थिक समृद्धीसह रखडलेल्या कामांना कमालीची गती देईल. चला तर मग पाहूया ब्रह्मांडीय ऊर्जेचे हे सुवर्ण वरदान कोणत्या चार भाग्यवान राशींचे नशीब पालटणार आहे..1. वृषभ रासधनकृपा योगाचा पहिला मोठा प्रभाव वृषभ राशीवर दिसून येईल. येत्या ४८ तासांत तुम्हाला अनपेक्षित मार्गाने मोठा धनलाभ होण्याचे संकेत आहेत. व्यावसायिक वर्गाला नवीन कंत्राट मिळाल्याने बाजारातील प्रतिष्ठा दुपटीने वाढेल. नोकरदार वर्गाला कार्यालयात पदोन्नतीची गोड बातमी मिळून पगारवाढ होण्याची दाट शक्यता आहे..2. कर्क रासकर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिक चणचण पूर्णपणे संपुष्टात आणणारा ठरेल. तुमचे कुठे अडकलेले पैसे असतील, तर ते अचानक परत मिळून तुम्हाला सुखद धक्का बसेल. जुन्या गुंतवणुकीतून किंवा जमिनीच्या व्यवहारातून या दोन दिवसांत प्रचंड नफा मिळण्याची चिन्हे आहेत. करिअरमध्ये स्थिरता लाभेल आणि कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल..Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात कुटुंबात सर्वांत गुणी; कधीच कुणाला दुखवत नाहीत, आई-वडिलांचा कधीच करत नाहीत अपेक्षाभंग.3. सिंह राससिंह राशीच्या जातकांसाठी हा योग व्यापार आणि उद्योगात मोठे धाडसी निर्णय घेण्यासाठी उत्तम आहे. या काळात घेतलेले निर्णय अचूक ठरतील आणि तुम्ही यशाचे नवीन शिखर गाठाल. समाजात मान-सन्मान वाढेल. सरकारी कामांमधील अडथळे दूर होऊन एखादी मोठी परदेशी संधी किंवा प्रकल्प तुमच्या दारी चालून येईल..Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड हसमुख, पण एका चुकीच्या घटनेमुळे बदलून जाते त्यांचे आयुष्य.4. वृश्चिक रासचौथी भाग्यवान रास म्हणजे वृश्चिक. अचानक मिळालेल्या गुप्त धनाने किंवा वारसाहक्काच्या मालमत्तेतून तुम्हाला मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना मोठ्या कंपनीतून चांगल्या पॅकेजची ऑफर मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तुमची आर्थिक बाजू मजबूत झाल्याने तुम्ही जुनी कर्ज सहज फेडू शकाल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.