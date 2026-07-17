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Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या व्यक्ती लग्नात असतात सगळ्यात जास्त खुश; मनमोकळ्या स्वभावाचा जोडीदार, मिळते फुल्ल सपोर्ट करणारे सासर

Numerology and Post-Marriage Happiness : अंकशास्त्रानुसार, काही खास ३ मुलांकाचे जोडीदार मित्र बनतात आणि सासर प्रेमाने भरेल
Which Birth Dates and mulank Bring Exceptional Marital Luck

Which Birth Dates and mulank Bring Exceptional Marital Luck

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

लग्नानंतर सासर कसे मिळेल, हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडतो. अंकशास्त्रानुसार (Numerology) यामागे तुमच्या जन्मतारखेची विशिष्ट स्पंदने काम करत असतात. काही खास मूलांक असे आहेत, ज्यांच्या नशिबात लग्नानंतर अफाट सुख लिहिलेले असते.

त्यांना मनमोकळा जोडीदार आणि सासरचा भरभरून सपोर्ट मिळतो. चला तर मग जाणून घेऊया, अशा कोणत्या तीन भाग्यवान जन्मतारखा आहेत.

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