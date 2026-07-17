Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या व्यक्ती लग्नात असतात सगळ्यात जास्त खुश; मनमोकळ्या स्वभावाचा जोडीदार, मिळते फुल्ल सपोर्ट करणारे सासर

लग्नानंतर सासर कसे मिळेल, हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडतो. अंकशास्त्रानुसार (Numerology) यामागे तुमच्या जन्मतारखेची विशिष्ट स्पंदने काम करत असतात. काही खास मूलांक असे आहेत, ज्यांच्या नशिबात लग्नानंतर अफाट सुख लिहिलेले असते. त्यांना मनमोकळा जोडीदार आणि सासरचा भरभरून सपोर्ट मिळतो. चला तर मग जाणून घेऊया, अशा कोणत्या तीन भाग्यवान जन्मतारखा आहेत..मूलांक ३कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक ३ असतो. गुरूच्या प्रभावामुळे या व्यक्तींना अत्यंत समजूतदार आणि मोकळ्या मनाचा जोडीदार मिळतो. सासरच्या घरात त्यांना खूप सन्मान दिला जातो. प्रत्येक निर्णयात त्यांचे मत आवर्जून घेतले जाते आणि सासरकडून खंबीर पाठबळ लाभते..Career Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक प्रेमासाठी देतात करिअरचा बळी, पण जोडीदार ठेवत नाही जाणीव, आयुष्यभर होतो पश्चात्ताप.मूलांक ५महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ५ असतो. बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे यांना जोडीदारामध्ये एक चांगला मित्र मिळतो. यांचे सासर अतिशय पुरोगामी आणि आधुनिक विचारांचे असते. करिअर असो वा वैयक्तिक आयुष्य, सासरची मंडळी त्यांना नेहमीच 'फुल सपोर्ट' देतात..Astrology : पुढच्या 60 तासांत बदलतीये ग्रह दशा! चमकणार 'या' 4 राशींचे नशीब; धनलाभासह मिळतील मोठ्या आनंदाच्या बातम्या.मूलांक ६जर तुमचा जन्म ६, १५ किंवा २४ तारखेला झाला असेल, तर तुमचा मूलांक ६ आहे. शुक्र ग्रहाच्या कृपेमुळे या व्यक्तींना अत्यंत रोमँटिक आणि काळजी घेणारा जोडीदार मिळतो. सासरचे लोक त्यांच्यावर पोटच्या मुलासारखे प्रेम करतात. सर्व सुख-वैभव मिळाल्यामुळे या व्यक्ती लग्नानंतर खूप आनंदी राहतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.