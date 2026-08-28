संस्कृती

Lunar Eclipse 2026 Do's & Don'ts: चंद्रग्रहणाच्या काळात चुकूनही करू नका ‘या’ गोष्टी; मन शांत ठेवण्यासाठी ठरेल महत्त्वाचे

चंद्रग्रहणाच्या काळात कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात आणि मन शांत ठेवण्यासाठी कोणत्या आध्यात्मिक गोष्टी करता येतील, जाणून घ्या.
Chandra Grahan 2026: 6 Things You Should Not Do During the Lunar Eclipse

Chandra Grahan 2026: 6 Things You Should Not Do During the Lunar Eclipse

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

What to Do and Avoid During Chandra Grahan: ऑगस्ट महिन्याची सुरुवात सूर्यग्रहणाने झालीये तर शेवट चंद्रग्रहणाने होत आहे. त्यामुळे यंदाचा ऑगस्ट ग्रहणांच्या दृष्टीने विशेष मानला जात आहे. ज्योतिष आणि आध्यात्मिक मान्यतेनुसार, हा काळ जुन्या आठवणी, भावना आणि नकारात्मक गोष्टी मागे सोडून स्वतःवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी योग्य मानला जातो.

Loading content, please wait...
festival
culture
Lunar Eclipse
Raksha Bandhan
Festivals
spiritual awakening
Marathi News Esakal
www.esakal.com