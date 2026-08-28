Lunar Eclipse 2026 Do's & Don'ts: चंद्रग्रहणाच्या काळात चुकूनही करू नका ‘या’ गोष्टी; मन शांत ठेवण्यासाठी ठरेल महत्त्वाचे

What to Do and Avoid During Chandra Grahan: ऑगस्ट महिन्याची सुरुवात सूर्यग्रहणाने झालीये तर शेवट चंद्रग्रहणाने होत आहे. त्यामुळे यंदाचा ऑगस्ट ग्रहणांच्या दृष्टीने विशेष मानला जात आहे. ज्योतिष आणि आध्यात्मिक मान्यतेनुसार, हा काळ जुन्या आठवणी, भावना आणि नकारात्मक गोष्टी मागे सोडून स्वतःवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी योग्य मानला जातो..काल आणि आज या चंद्रग्रहणाचा प्रभाव जाणवत आहे.ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहणाचा परिणाम केवळ ग्रहणाच्या दिवशीच नाही तर त्याआधी आणि नंतरही काही काळ जाणवू शकतो. या काळात मनात दडलेल्या भावना बाहेर येणे, एखाद्या गोष्टीची नव्याने जाणीव होणे किंवा आतापर्यंत दुर्लक्षित केलेल्या काही गोष्टी समोर येणे शक्य असल्याचे मानले जाते.विशेषतः मिथुन, कन्या, धनु आणि मीन या राशींवर या चंद्रग्रहणाचा प्रभाव अधिक जाणवू शकतो, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते. मात्र, कोणत्याही राशीच्या व्यक्तीने हा काळ स्वतःमध्ये बदल करण्यासाठी आणि जुन्या गोष्टी मागे सोडण्यासाठी वापरू शकतो..Raksha Bandhan 2026: पौर्णिमा 9:47 ला संपणार, मग राखी बांधायची कधी? ‘हे’ 3 मुहूर्त ठरतील खास.चंद्रग्रहणाच्या काळात काय करावे?जुन्या गोष्टी सोडा, मन हलकं कराचंद्रग्रहणाचा काळ हा नवीन गोष्टी मिळवण्यापेक्षा जुन्या आणि नको असलेल्या गोष्टी सोडण्यासाठी योग्य मानला जातो. मनात साचलेल्या भावना, जुन्या आठवणी किंवा एखाद्या व्यक्तीबद्दलची नाराजी यामुळे मनावर ओझे राहू शकते. त्यामुळे या काळात अशा गोष्टींपासून स्वतःला मोकळं करण्याचा प्रयत्न करा.भावना कागदावर लिहून काढातुम्हाला योग्य वाटल्यास एक ‘रिलीज लेटर’ लिहू शकता. यात एखादी व्यक्ती, परिस्थिती किंवा स्वतःमधील जुनी सवय याबद्दल लिहा, जी आता तुम्हाला आयुष्यात पुढे नेत नाही. मनातील भावना कागदावर लिहून त्या गोष्टीला मनापासून सोडण्याचा प्रयत्न करा..साफसफाई करायानंतर घरातील एखादा कोपरा किंवा कपाट नीट आवरा. नियमित साफसफाई करत असलात तरी या काळात नको असलेल्या वस्तू बाजूला काढा किंवा घरातील वस्तूंची मांडणी बदला. यामुळे घरातही एक प्रकारचा सकारात्मक बदल जाणवू शकतो.रात्री आंघोळ व ध्यान करारात्री शांतपणे आंघोळ करून काही वेळ ध्यान करा. कोमट पाण्यात मीठ घालून आंघोळ करण्याची पद्धत काही आध्यात्मिक परंपरांमध्ये केली जाते. ध्यान करताना पांढरा, निळा किंवा जांभळा रंग मनात ठेवणेही शुभ मानले जाते..Raksha Bandhan 2026: भद्राकाळ म्हणजे काय? या काळात राखी का बांधू नये? जाणून घ्या पौराणिक कथा!.चंद्रग्रहणाच्या काळात काय करू नये?चंद्रग्रहणात मनावर कोणतीही गोष्ट लादू नकाचंद्रग्रहणाच्या काळात स्वतःवर एखादी गोष्ट जबरदस्तीने लादण्यापेक्षा मन शांत ठेवण्यावर भर द्यावा, असे आध्यात्मिक मान्यतांमध्ये सांगितले जाते.वैयक्तिक गोष्टी लगेच शेअर करणे टाळाया काळात आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील मोठ्या गोष्टी किंवा नवीन घडामोडी लगेच सर्वांसोबत शेअर करणे टाळावे, असे काही ज्योतिषी सुचवतात. तसेच, मनात एखादी गोष्ट घडावी म्हणून सतत सकारात्मक विचार करण्याचा किंवा स्वतःला त्यावर विश्वास ठेवायला भाग पाडण्याचा प्रयत्न करू नका..इच्छा पूर्ण होण्यासाठी स्वतःला जबरदस्तीने सकारात्मक ठेवू नकाउदाहरणार्थ, तुम्हाला आयुष्यात प्रेम मिळावे असे वाटत असेल, तर ‘मला लवकरच जोडीदार मिळावा’ अशी इच्छा व्यक्त करण्याऐवजी तुमच्या प्रेमाच्या आयुष्यातील अडथळे दूर व्हावेत, अशी इच्छा व्यक्त करा.नवीन गोष्टी आकर्षित करण्याऐवजी जुने अडथळे दूर कराम्हणजेच, या काळात नवीन गोष्टी जबरदस्तीने आकर्षित करण्यापेक्षा जुन्या अडचणी, नकारात्मक भावना आणि मनातील अडथळे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करा..Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधताना किती गाठी बांधायच्या असतात? जाणून घ्या यामागची खास मान्यता.टीपवरील गोष्टी ज्योतिषशास्त्र आणि आध्यात्मिक मान्यतांवर आधारित आहेत. यांना वैज्ञानिक पुरावा असल्याचे मानले जात नाही. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.