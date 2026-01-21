Ganesh Jayanti Marathi Wishes 2026: माघी गणेश जयंतीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा मराठीतून भक्तीमय शुभेच्छा, वाचा एकपेक्षा एक सुंदर संदेश

Maghi Ganesh Jayanti 2026 Marathi wishes messages quotes status: माघी गणेश जयंती हा हिंदू धर्मातील महत्वाचा दिवस मानला जातो. गणेश जयंती हा दिवस माघ महिन्यातील शुल्क पक्षातील चतुर्थी तिथीला येतो. या दिवशी गणपतीचा जन्मोत्सव आनंदात आणि भक्तीभावाने साजरा केला जातो. यंदा गणेश जयंती २२ जानेवारीला साजरी केली जाणार आहे. विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता आणि सुखकर्ता असलेल्या गणरायाची या दिवशी भक्तीभावाने पूजा केली जाते. घराघरांत गणेशपूजन, मोदकांचा नैवेद्य आणि मंत्रजप केला जातो. माघी गणेश जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देण्याची परंपरा विशेष महत्त्वाची आहे. सोशल मीडिया, व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून भक्तीमय संदेश पाठवून आपण आपली श्रद्धा आणि प्रेम व्यक्त करू शकतो. तुम्हालाही यंदा खास संदेश पाठवायचे असेल तर पुढील भक्तीमय संदेश कॉपी करा आणि लगेच शेअर करा. .गणराज रंगी नाचतो नाचतो,पायि घागऱ्या करिती रुणझुण,नाद स्वर्गि पोचतो,माघी गणेश जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..! गजानना श्री गणराया,आधी वंदू तुज मोरया,मंगलमूर्ती श्री गणराया,आधी वंदू तुज मोरया,माघी गणेश जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..!.वंदन करतो गणरायाला,हात जोडतो वरद विनायकाला,प्रार्थना करतो गजाननाला,सुखी ठेव नेहमी सर्व गणेश भक्तांना,माघी गणेश जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..! हार फुलांचा घेऊनी,वाहू चला हो गणपतीला,आद्य देवत साऱ्या जगाचे,पुजन करुया गणरायाचे,माघी गणेश जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..!.हे गणरायातुझा आशीर्वाद आमच्या प्रत्येक पावलावर राहोमाघी गणेश जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..! मोदकांचा प्रसाद केलालाल फुलांचा हार सजवलामखर नटून तयार झालेवाजत गाजत बाप्पा आलेगुलाल फुले अक्षता उधळेबाप्पााच्या स्वागतासाठी जमले सगळेमाघी गणेश जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..!.भालचंद्र,कृपाळा तू लंबोदरा,असावी कृपादृष्टी तुझी हे दु:खहारा,जगण्याचे सामर्थ्य आम्हा दे संकटमोचना,सफल होऊ दे भक्तांची मनोकामना,माघी गणेश जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..!भक्ती गणपतीशक्ती गणपतीसिद्धी गणपतीलक्ष्मी गणपतीमाघी गणेश जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.