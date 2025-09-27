Maha Navami 2025: महानवमीच्या शुभ योगात ‘या’ राशींना मिळणार संपत्ती अन् सौभाग्य!

महानवमीमध्ये विशेष योगायोगामुळे अनेक राशींना फायदा होणार आहे. या राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .Maha Navami 2025 lucky zodiac signs for wealth and prosperity: यंदा २२ सप्टेंबरपासून शारदीय नवरात्र सुरू झाली असून १ ऑक्टोबरला संपणार आहे. याच दिवशी महानवमी साजरी केली जाणार आहे. याच दिवशी कन्या पूजन देखील केले जाणार आहे. अशी मान्यता आहे की या दिवशी पूजा केल्यास सर्व समस्या दूर होतात. .पंचांगानुसार यंदा महानवमी खूप खास मानली जाते. कारण नवरात्रापासून महानवमीपर्यंत अनेक विशेष योग तयार होणार आहेत. खरं तर, या काळात सूर्य आणि बुध यांच्या युतीमुळे बुधादित्य योग निर्माण होत आहे. शिवाय, बुध स्वतःच्या राशीत बसून भाद्र राजयोग निर्माण करत आहे. तसेच सूर्य आणि यम यांच्या युतीमुळे नवपंचम निर्माण होत आहे आणि शुक्र आणि गुरू यांच्या युतीमुळे अर्धकेंद्र योग निर्माण होत आहे.या सर्व योगायोगांव्यतिरिक्त, महानवमीला रवि योग देखील निर्माण होत आहे. ग्रह आणि नक्षत्रांच्या या दुर्मिळ आणि विशेष संरेखनामुळे महानवमी हा एक अतिशय खास दिवस बनतो. याचा कोणत्या राशीवर कसा परिणाम होणार आहे हे जाणून घेऊया..वृषभमहानवमीच्या दिवशी वृषभ राशीच्या लोकांना अडथळे येतील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. व्यावसायिकांना अनपेक्षित नफा मिळेल. दीर्घकाळ अडलेले व्यवहार पूर्ण होतील. घरी काही चांगल्या बातम्या मिळू शकतात. .Dussare 2025: 'चांगल्याचा वाईटावर विजय होतो'! वाचा दसऱ्यावर आधारित दोन पौराणिक कथा.सिंहसिंह राशीच्या लोकांना या दिवशी माता दुर्गा देवीचा विशेष आशीर्वाद मिळेल. आर्थिक व्यवहार चांगले होतील. नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होऊ शकतात. हा काळ विद्यार्थ्यांना, विशेषतः स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यश देईल. कुटुंबात शांती आणि आनंद नांदेल..कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी महानवमी भाग्याचे दरवाजे उघडेल. अपुर्ण राहीलेले काम लवकर पूर्ण होईल. करिअरची मोठी संधी येऊ शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी किंवा सुरू करण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. घरी एखाद्या शुभ कार्यक्रमाची तयारी सुरू असू शकते. वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि विश्वास देखील वाढेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Kanya Pujan in Navratri 2025 : कन्यापूजन अष्टमी किंवा नवमीलाच का केले जाते? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.