Maha Shivratri 2026: चंद्राचे मकर राशीत गोचर, 'या' 3 राशींना महाशिवरात्रीला मिळणार राजयोगाचा मोठा लाभ

Moon transit in Capricorn on Mahashivratri 2026: आज देशभरात महाशिवरात्री मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. शिवभक्तांसाठी हा दिवस जितका आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे तितकाच ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातूनही हा एक महत्त्वाचा बदल आहे.
Rajyog benefits for zodiac signs February 2026: ज्योतिषशास्त्रात चंद्राला "मनसो जत:" असे म्हणतात. याचा अर्थ चंद्र हा मनाचा स्वामी आहे. तो आपल्या भावना, आराम आणि मानसिक शांतीवर थेट परिणाम करतो. इतर ग्रहांच्या तुलनेत चंद्राची हालचाल सर्वात वेगवान असते. तो अंदाजे अडीच ते अडीच दिवस एका राशीतून भ्रमण करतो.

यंदा महाशिवरात्रीचा महान सण एक अतिशय दुर्मिळ आणि शुभ योगायोग घेऊन आला आहे. 15 फेब्रुवारीला रात्री 12:41 वाजता चंद्राने आपल्या मित्र शनीच्या राशी मकर राशीत प्रवेश केला आहे. हा काळ देखील महत्त्वाचा आहे कारण महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर चंद्राच्या या राशी बदलामुळे वैश्विक उर्जेमध्ये मोठा बदल होईल, ज्याचा थेट पुढील राशींवर परिणाम होणार आहे.

