Maha Shivratri 2026: चंद्राचे मकर राशीत गोचर, 'या' 3 राशींना महाशिवरात्रीला मिळणार राजयोगाचा मोठा लाभ

Rajyog benefits for zodiac signs February 2026: ज्योतिषशास्त्रात चंद्राला "मनसो जत:" असे म्हणतात. याचा अर्थ चंद्र हा मनाचा स्वामी आहे. तो आपल्या भावना, आराम आणि मानसिक शांतीवर थेट परिणाम करतो. इतर ग्रहांच्या तुलनेत चंद्राची हालचाल सर्वात वेगवान असते. तो अंदाजे अडीच ते अडीच दिवस एका राशीतून भ्रमण करतो. यंदा महाशिवरात्रीचा महान सण एक अतिशय दुर्मिळ आणि शुभ योगायोग घेऊन आला आहे. 15 फेब्रुवारीला रात्री 12:41 वाजता चंद्राने आपल्या मित्र शनीच्या राशी मकर राशीत प्रवेश केला आहे. हा काळ देखील महत्त्वाचा आहे कारण महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर चंद्राच्या या राशी बदलामुळे वैश्विक उर्जेमध्ये मोठा बदल होईल, ज्याचा थेट पुढील राशींवर परिणाम होणार आहे. .मेषमेष राशीच्या लोकांसाठी हे गोचर त्यांच्या दशम भावात, कर्मस्थानात होत आहे, जे करिअर आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे स्थान आहे. महाशिवरात्रीच्या या शुभ काळात कर्मस्थानात चंद्राची उपस्थिती तुमच्या व्यावसायिक जीवनासाठी वरदान आहे. जे लोक बऱ्याच काळापासून नोकरीत पदोन्नतीची वाट पाहत आहेत त्यांना या काळात मोठे यश मिळू शकते. कार्यशैली सुधारेल, ज्यामुळे तुमचे वरिष्ठ खूप प्रभावित होतील. महादेवाच्या आशीर्वादाने व्यवसायात गुंतवणूक करण्यासाठी देखील हा एक उत्तम काळ आहे. या काळात तुमचे प्रलंबित कायदेशीर किंवा सरकारी प्रकरणे देखील सोडवली जाऊ शकतात. .मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी हे गोचर सर्वात प्रभावशाली आहे. कारण चंद्र त्यांच्या लग्नात प्रवेश करत आहे. लग्नात चंद्राची उपस्थिती व्यक्तीचा आत्मविश्वास वाढवते. महाशिवरात्रीला चंद्राची स्वतःच्या राशीत उपस्थिती व्यक्तिमत्व वाढवेल. सामाजिक दर्जा वाढेल आणि लोक तुमच्या सल्ल्याला महत्त्व देतील. वैवाहिक जीवनातील कोणताही तणाव आता प्रेम आणि समजूतदारपणात रूपांतरित होईल. तसेच मुलांकडून काही आनंदाची बातमी मिळू शकते. व्यावसायिकांसाठी, हा विस्ताराचा काळ आहे आणि आर्थिक लाभ मिळू शकतो. .Maha Shivratri 2026: भगवान भोलेनाथांकडून जीवनातील 'या' 4 महत्त्वाच्या गोष्टी शिका, कधीच येणार नाही अपयश.तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी, चंद्र तुमच्या चौथ्या भावात भ्रमण करत आहे, जो सुख, आई आणि संपत्तीचे घर मानला जातो. चंद्राची ही स्थिती आयुष्यात भौतिक सुखसोयींचा वर्षाव करेल. जर स्वतःचे घर बांधण्याचे किंवा वाहन खरेदी करण्याचे स्वप्न पाहिले असेल, तर महाशिवरात्रीनंतर ही इच्छा पूर्ण होण्याची दाट शक्यता आहे. या वेळी कुटुंबातही समृद्धी येईल; तुमच्या आईसोबत सुरू असलेले मतभेद संपतील. घरी शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाईल. नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना प्रतिष्ठित संस्थांकडून आमंत्रणे मिळू शकतात. मानसिकदृष्ट्या, तुम्ही खूप संतुलित आणि शांत वाटाल, ज्यामुळे तुमची निर्णय घेण्याची क्षमता सुधारेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.