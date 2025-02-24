Maha Shivratri 2026: महादेवाकडून शिका 'या' महत्त्वाच्या 10 आरोग्यविषयक गोष्टी, आजार राहतील दूर

Teachings Of Shiva About Health: माघ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्दशीला दरवर्षी महाशिवरात्र साजरी केली जाते. यावर्षी ही तिथी आज म्हणजेच 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी आली आहे. आज सगळे भगवान शंकराची मनोभावे पूजा करतात. महादेवाला विनाश करणारा असे मानले जाते. परंतु भगवान शंकराकडून आरोग्यविषयक अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून काही महत्त्वाच्या गोष्टी शिकता येतात, ज्या आपण आपल्या रोजच्या आयुष्यात अंगीकारायला पाहिजेत. चला, जाणून घेऊया भगवान शंकराकडून आरोग्यासाठी शिकण्यासारख्या 10 महत्त्वाच्या गोष्टी..जटाजटा मन, शरीर आणि आत्म्याची एकात्मता दर्शवतात. यावरून मन, शरीर आणि आत्म्याचा समतोल राखणे आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे, हे समजते. एकाग्रता राखल्याने मन शांत राहते, त्यामुळे तणाव, हृदयाचे आजार, डोकेदुखी आणि मानसिक आजार दूर राहतात. मन प्रसन्न असेल तर शरीरही निरोगी राहते.तिसरा डोळाजसा भगवान शंकराचा तिसरा डोळा अंतर्ज्ञानाचे प्रतीक आहे, तसेच आपल्या आरोग्यासाठी आपल्यालाही दूरदृष्टी ठेवायला हवी. वजन कमी करायचं असो, चांगला आहार घ्यायचा असो किंवा वाईट सवयी सोडायच्या असोत – हे सगळं करण्यासाठी मनाची तयारी आणि दृढ निश्चय महत्त्वाचा असतो..Maha Shivratri 2026 Thandai Recipe: महादेवाला प्रिय असलेली 'थंडाई' बनवा घरच्या घरीच, लगेच लिहून घ्या ही सोपी रेसिपी.त्रिशूलअहंकारावर नियंत्रण ठेवणे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. अहंकारमुक्त मन आनंदी आणि सकारात्मक विचार करते. संशोधन सांगते की सकारात्मक विचारसरणीमुळे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरही मात करता येऊ शकते.ध्यानमुद्रेत बसलेले शिवध्यान केल्याने मन शांत होते, विचार स्पष्ट होतात आणि मानसिक आरोग्य सुधारते. राग, तणाव आणि चिंता दूर ठेवण्यासाठी ध्यान हा उत्तम मार्ग आहे. .शरीरावर भस्मनिरोगी राहण्यासाठी आहार आणि व्यायाम महत्त्वाचे असले तरी त्यात अति करू नये. आरोग्याचा विचार करताना शरीर आणि मन यांच्यात योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे, जेणेकरून जीवनाचा आनंद घेता येईल.निळा कंठराग आहे रोग्यांसाठी घातक असतो. दाबून ठेवलेला राग मानसिक आणि शारीरिक त्रास देऊ शकतो. त्यामुळे रागावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. योगा, ध्यान, व्यायाम किंवा मोकळ्या हवेत चालण्याने राग कमी करता येतो..डमरूडमरू शरीरातील नकारात्मक ऊर्जा आणि वाईट सवयी दूर करण्याचे प्रतीक आहे. चांगल्या आहाराची शिस्त, नियमित व्यायाम आणि निरोगी जीवनशैलीसाठी मजबूत इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.गंगाजलगंगाजल अज्ञानाचा अंत आणि ज्ञानाची सुरुवात दर्शवते. कोणत्याही आरोग्यदायी सवयी अवलंबण्यापूर्वी त्याबद्दल योग्य माहिती मिळवणे आवश्यक आहे. चुकीच्या डाएट किंवा उपचार पद्धती अवलंबल्याने शरीराला हानी होऊ शकते. त्यामुळे कोणतीही सवय लावण्याआधी योग्य संशोधन करणे महत्त्वाचे आहे..Mahashivratri Dos and Don’ts: महाशिवरात्रीला चुकूनही करू नका ‘या’ ४ चुका; नाहीतर भोलेनाथ नाराज होऊ शकतात.कमंडलूकमंडलू नकारात्मक विचार, अपायकारक सवयी आणि हानिकारक पदार्थ टाळण्याचे प्रतीक आहे. चांगल्या आरोग्यासाठी योग्य आहार, भरपूर पाणी पिणे आणि सकारात्मक विचार ठेवणे आवश्यक आहे.गळ्यातील नागअहंकार हा मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. तो नियंत्रणात ठेवल्यास तणावमुक्त जीवन जगता येते. आनंदी जीवनासाठी नम्रता आणि समतोल वृत्ती अंगीकारणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.