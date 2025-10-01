Mahanavami Puja Vidhi: महानवमीला देवी सिद्धिदात्री अन् कन्यापूजनाला आहे विशेष महत्त्व; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी

Significance of Goddess Siddhidatri & Kanya Pujan: आज नवरात्रीचा नववा आणि अंतिम दिवस आहे. आज घटस्थापनेला बसवलेले घट उठवले जातात. अश्विन शुक्ल पक्षातील नवमी तिथीला येणाऱ्या या दिवशी देवीने महिषासुराचा वध केला होता. तिच्या महिषासुर मर्दिनी रूपाची आणि माता सिद्धीदात्रीची विशेष पूजा केली जाते. या दिवशी घरातील स्त्रिया कन्यापूजन करतात आणि नवरात्रीचे उपवास पूर्ण करण्यासाठी हवन केले जाते.या वर्षी ही तिथी आज म्हणजे १ ऑक्टोबरला आहे. त्या निमित्ताने यंदाच्या महानवमीची तिथी, शुभ मुहूर्त आणि पूजेची योग्य पद्धत जाणून घेऊया..महानवमीनवमी हा नवरात्रीचा नववा आणि अंतिम दिवस आहे. अश्विन शुक्ल पक्षातील नवमी तिथीला हा दिवस साजरा होतो. नवमी वाईटावर चांगल्याचा विजय म्हणून साजरी केली जाते, विशेषतः देवी दुर्गेने महिषासुराचा वध करून मिळवलेला विजय आज साजरा केला जातो. याला दुर्गा नवमी किंवा महानवमी असेही म्हणतात. या दिवशी देवी सिद्धीदात्रीची पूजा करून कन्यापूजन केले जाते..Navratra and Overthinking Tips: मन गोंधळले असेल तर नवरात्रीचे ९ दिवस देतील नवा आधार! अशी करू शकता ओव्हरथिंकिंगवर मात.शारदीय नवरात्री २०२५ महानवमी तिथीकाल ३० सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ६.०६ वाजता नवमी तिथीला सुरुवात झाली असून आज १ ऑक्टोबर रोजी संध्याकळी ७.०१ वाजता संपणार आहे. तसेच महानवमीच्या दिवशी देवीची पूजा करून हवन करण्याला विशेष महत्त्व आहे. यासाठी यंदा साक्ली ६.२० ते ११.४० या दरम्यान शुभ मुहूर्त आहे. .महानवमी कन्यापूजन मुहूर्तपहिला मुहूर्त: सकाळी ५:०१ ते ६:१४दुसरा मुहूर्त: दुपारी २:०९ ते २:५७.Garba Meaning: नवरात्रीत खेळल्या जाणाऱ्या 'गरबा'चा अर्थ माहित आहे का? देवीशी असलेल्या या नात्याबद्दल जाणून घ्या.कन्यापूजनाचा विधी- कन्यापूजनसाठी साधारणतः २ ते ९ वर्षांच्या लहान कुमारीका मुलींना आमंत्रण द्या.- सर्वात आधी त्यांचे पाय थोडेसे दूध आणि पाण्याने धुवून त्यांच्या पायावर स्वस्तिक काढा.- आता त्यांना आसनावर बसवा आणि त्यांच्या कपाळावर हळद - कुंकू आणि अक्षता लावा.- त्यानंतर जेवण घालून दक्षिणा, फळ आणि एखादी भेटवस्तू द्या.- शेवटी त्यांना नमस्कार करून आशीर्वाद घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.