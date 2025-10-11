Local Body Elections 2026 : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला मिळणार मोठं यश? वाचा राजकीय भविष्य...

Astrologer Siddheshwar Maratkar predicts success for the ruling party in upcoming Maharashtra local body elections 2026 : जानेवारी २०२६ पूर्वी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भातील निर्देश दिले आहेत. त्यादृष्टीने आता निवडणूक आयोगानेही तयारी सुरु केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षदेखील कामाला लागले आहेत. या निवडणुकांत कोण बाजी मारेल? याची उत्सुकता आता अनेकांना आहे. याबाबतच जोतिष्याचार्यांनी भाकित वर्तवलं आहे. .जोतिष्याचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी निवडणुकीबाबत राजकीय भविष्य वर्तवलं आहे. या तीन महिन्यांत निवडणुका झाल्यास सत्ताधारी पक्षाला मोठे यश मिळेल, असं ते म्हणाले. तसेच युती किंवा आघाडीमध्ये फूट पडेल, असही त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय या काळात मोठे आर्थिक घोटाळे या काळात उघडकीस येतील. पोलीस-लष्कराला दक्षतेचे आदेश दिले जातील. प्रमुख देशांमध्ये या काळात युद्ध भडकण्याची शक्यता राहील, असंही ते म्हणाले..Astro Tips : घरावर उगवलेलं पिंपळाचं झाडं तोडावं का? जाणून घ्या शास्त्रानुसार काय आहेत नियम .''१७ ऑक्टोबरच्या तूळ संक्रमण कुंडलीमध्ये मकर लग्न उदित असून, दशमस्थानी रवी, मंगळ, बुध असून, अष्टमस्थानी चंद्र-केतू, भाग्यस्थानी शुक्र, तृतीयस्थानी शनी-नेपच्यून व षष्टस्थानी गुरू अशी ग्रहस्थिती आहे. एकूण ग्रहस्थितीचा विचार करता दशमातील रवी-मंगळ योग देशाची प्रतिष्ठा वाढविणारा आहे. सत्ताधारी पक्षाचे बळ या काळात वाढलेले दिसेल. कला, क्रीडा क्षेत्रामध्ये देशाला मोठे यश मिळेल. तसेच, या योगामुळे युद्धासारखे प्रसंग निर्माण झाल्यास शत्रू राष्ट्रावर विजय मिळेल'', असंही त्यांनी सांगितलं..Astro Tips: विधानसभा निवडणुकीत अपयश आलंय? 'या' गोष्टी केल्यास पुढच्या वेळी विजय नक्की.''या काळात मोठ्या राजकीय व्यक्तीचा मृत्यू किंवा राजीनाम्याची शक्यता असून देशाच्या आर्थिक स्थितीमध्ये काही काळ गोंधळ संभवतो. शनी-नेपच्यून-राहू योगामुळे राजकीय क्षेत्रात नाट्यमय घडामोडी होतील. विश्वासघाताचे राजकारण होऊन काही ठिकाणी सत्तापरिवर्तन होण्याची शक्यता राहील. मोठे पक्ष फुटतील. मोठ्या व्यक्तींचे गूढ मृत्यू व आत्महत्या, राजीनामे या काळात संभवतात. पोलिस आणि लष्करासाठी हा काळ उत्तम असून गुन्हेगार, दहशतवादी, नक्षलवादी पकडले किंवा मारले जातील. सत्ताधारी पक्षांवर मोठे आरोप होतील'', असं भाकीतही त्यांनी वर्तवलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.