Makar Sankranti 2026: यंदा 14 की 15 जानेवारी, कधी साजरी होणार मकर संक्रांती? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् महत्व

makar sankranti shubh muhurat 2026: हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीला खुप महत्व आहे. या दिवशी दान करणे शुभ मानले जाते. २०२६ मध्ये मकर संक्रांती १४ जानेवारीला साजरा केला जाणार आहे. देशातील विविध भागंत हा सण वेगवेगळ्या नावांनी साजरा केला जातो. चला तर मग जाणून घेऊया मकर संक्रांतीच्या दिवशी स्नान व दानाचा शुभ मुहूर्त काय आणि महत्व काय हे जाणून घेऊया. .शुभ मुहूर्तवैदिक पंचांगानुसार १४ जानेवारीला दुपारी १५: १३ वाजता संक्रांती सुरु होणार आहे. मकर संक्रांती २०२६ चे पुण्यकाळ दुपारी १५: १३ सायंकाळी १७:४५ या वेळेत असणार आहे. या पुण्यकाळाची एकूण कालावधी २ तास ३२ मिनिटे असणार आहे. तसेच २०२६ मध्ये मकर संक्रांतीता महापुण्यकाळ दुपारी १५:१३ ते १६: ५८ या वेळेत असणार आहे. तसेच महापुण्यकाळाचा कालावधी १ तास ४५ मिनिटे इतकी राहील..महत्वमकर संक्रांतीच्या दिवशी तिळगुळाचे लाडू, रेवडी, वड्या बनवण्याची परंपरा आहे. तसेच या दिवशी अन्नधान्य, तूप,वस्त्र, तांदूळ भाजीपाला आणि खिचडी दान करणे शुभ मानले जाते. या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे आणि सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण करणे शुभ मानले जाते. मकर संक्रांतीला दान करणे अक्षय पुण्य प्रदान करते. आयुष्यात सुख-समृद्धी समाधान टिकून राहते. या दिवशी सूर्यदेवाची मनोभावे पूजा केल्यास मान-सन्मान मिळते आणि यश प्राप्ती होते..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातमांसाहार व मद्यसेवन टाळा या दिवशी सात्त्विक आहार घेतल्यास सकारात्मक ऊर्जा वाढते, असे मानले जाते.वाद-विवाद टाळावेमकर संक्रांतीला संयम आणि गोड बोलणं महत्त्वाचं मानलं जातं. भांडण केल्यास नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.मांसाहारपचनसंस्थेवर ताण येतो, त्यामुळे हलका व पौष्टिक आहार घ्यावा.सूर्योदयाआधी झोपून राहू नकासूर्यदेव पूजेचा हा विशेष दिवस असल्याने लवकर उठून स्नान व सूर्यनमस्कार करणे शुभ मानले जाते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.