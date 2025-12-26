संस्कृती

Makar Sankranti 2026: यंदा 14 की 15 जानेवारी, कधी साजरी होणार मकर संक्रांती? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् महत्व

makar sankranti shubh muhurat 2026: हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीला खुप महत्व आहे. यंदा १४ जानेवारीला मकर संक्रांती साजरी केली जाणार आहे.
Puja Bonkile
makar sankranti shubh muhurat 2026: हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीला खुप महत्व आहे. या दिवशी दान करणे शुभ मानले जाते. २०२६ मध्ये मकर संक्रांती १४ जानेवारीला साजरा केला जाणार आहे. देशातील विविध भागंत हा सण वेगवेगळ्या नावांनी साजरा केला जातो. चला तर मग जाणून घेऊया मकर संक्रांतीच्या दिवशी स्नान व दानाचा शुभ मुहूर्त काय आणि महत्व काय हे जाणून घेऊया.

