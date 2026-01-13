Makar Sankranti Horoscope 2026: आता प्रतीक्षा संपली... यंदाच्या मकर संक्रांतीपासून 'या' राशींचे सुरू होणार सुवर्णदिवस; तुमचं काय होईल?

Makar Sankranti Horoscope 2026: हिंदू धर्मात मकर संक्रात मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते. या दिवशी सूर्य धनु राशीत आणि मकर राशीत प्रवेश करतो. मकर संक्रांतीचा दिवशी दान, पुण्य आणि धार्मिक विधींसाठी विशेष मानला जातो. मकर संक्रांतीपासून अनेक राशींसाठी शुभ दिवस सुरू होतात. मकर संक्रांतीच्या पहिल्या दिवशीमी देवी शुक्र काही राशीच्या लोकांवर विशेष कृपा करेल. .मकर संक्रांतीच्या पहिल्या दिवशी, आधी शुक्राचे संक्रमण होईल, पंचांगानुसार, १३ जानेवारी रोजी पहाटे चार वाजता,शुक्र मकर राशीत प्रवेश करेल, जो एक अतिशय शक्तिशाली संक्रमण मानला जातो..शुक्र देवतेचा गोचरअयोध्येतील ज्योतिष पंडित कल्कि राम यांच्या मते, मकर संक्रांतीच्या १ दिवस आधी शुक्रचा गोचर खूप खास आहे. शुक्र देवता मकर राशीत १३ जानेवारी रोजी प्रवेश करतील, ज्याचा प्रभाव वृषभ, तूळ आणि मीन राशींच्या लोकांवर अधिक दिसून येईल. .वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ विशेषतः फलदायी राहील. भावनिक संबंध अधिक दृढ होतील. कामत यांना प्रसिद्धी मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला आरोग्य आणि मानसिक शांती सुधारेल. जुन्या समस्या सोडवल्या जातील आणि आर्थिक स्थिरता देखील वाढू शकते..तूळतुळ राशीच्या लोकांसाठी मकर संक्रांतीपासून नवीन संध्या येईल. इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील नातवंडे अधिक प्रिय असतील. नवीन काम किंवा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी हा शुभ काळ आहे. नोकरी बदल किंवा पदोन्नतीसाठी हा काळ अनुकूल असेल.मीनमीन राशीच्या लोकांसाठी प्रेमसंबंध आणि कौटुंबिक संबंध वाढवण्यासाठी हा काळ चांगला आहे. भविष्यासाठी नियोजन करण्याची ही वेळ आहे. आरोग्य चांगले राहील आणि घरातील समस्या दूर होतील. आर्थिक बाबतीत काही स्थिरता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.