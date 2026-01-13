संस्कृती

Makar Sankranti Horoscope 2026: आता प्रतीक्षा संपली... यंदाच्या मकर संक्रांतीपासून 'या' राशींचे सुरू होणार सुवर्णदिवस; तुमचं काय होईल?

Makar Sankranti Horoscope 2026: यंदा मकरसंक्रांती १४ जानेवारी राज्यभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जाणार आहे. यावर्षी संक्रांतीपासून काही राशीचे सुवर्णदिवस सुरू होणार आहे. चला तर जाणून घेऊया कोणते राशी आहेत
Makar Sankranti Horoscope 2026: हिंदू धर्मात मकर संक्रात मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते. या दिवशी सूर्य धनु राशीत आणि मकर राशीत प्रवेश करतो. मकर संक्रांतीचा दिवशी दान, पुण्य आणि धार्मिक विधींसाठी विशेष मानला जातो. मकर संक्रांतीपासून अनेक राशींसाठी शुभ दिवस सुरू होतात. मकर संक्रांतीच्या पहिल्या दिवशीमी देवी शुक्र काही राशीच्या लोकांवर विशेष कृपा करेल.

