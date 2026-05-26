Horoscope : मंगळ ग्रहामुळे आज बदलणार दोन राशींचा नशीब ! जाणून घ्या आजचं राशिभविष्य

Marathi Rashi Bhavishya : 26 मे म्हणजे आज ज्योतिषशास्त्रानुसार आजच्या वाराचा स्वामी मंगळ चंद्रासोबत युतीला केल्यामुळे रुचक राजयोग निर्माण करणार आहे. तर चंद्राचं संक्रमण हसत नक्षत्रात कन्या राशीत असल्यामुळे गुरु आणि चंद्राची युती होऊन गजकेसरी योग बनेल. याचा फायदा आज काही राशींना होणार आहे. .मेष रास :आजचा दिवस मेष राशीच्या लोकांना संमिश्र जाईल. तब्येत आणि विरोधकांना सांभाळा. व्यवसायात चतुराईने परिस्थिती हाताळावी लागेल. आर्थिक बाबतीत मंगळाचं संक्रमण अनुकूल असेल. नोकरीत मित्र आणि सहकाऱ्यांची मदत होईल. कौटुंबिक बाबीत संयमाने परिस्थिती हाताळावी लागेल. मुलांची काळजी वाटू शकते. उपाय - हनुमानाचे दर्शन घ्या. मोठ्या भावाचे आशीर्वाद घ्या. .वृषभ रास :वृषभ राशीच्या लोकांना आज चंद्राचे पाचव्या भावातील संक्रमण लाभदायी ठरेल. ज्ञान, विज्ञान आणि अध्यात्मिक गोष्टीत रस वाढेल. कुटूंबासोबत उत्तम वेळ घालवाल. सूर्य आणि बुधाच्या कृपेचा लाभ होईल. कामकाजात लाभ होईल. अकाऊंट आणि बँकच्या कामात यश मिळेल. उपाय -सूर्याला अर्घ्य द्या. लाल रंगाच्या गाईला गूळ खाऊ घाला. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या लोकांना आजचा दिवस करिअरसाठी अनुकूल असेल. चंद्राच्या संक्रमणामुळे सुख सुविधांमध्ये वाढ होईल. आर्थिक नियोजन उत्तम कराल. गुरु आणि शुक्राची युती झाल्यामुळे तुम्ही स्वतःचं नियोजन उत्तम कराल. करिअर मध्ये बदल करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. छोटे प्रवास कराल. एखादे पुण्य कार्य कराल. उपाय - हनुमानासमोर तुपाचा दिवा लावून हनुमान चालिसेचे पठण करा. .कर्क रास :कर्क राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस साहसी निर्णय घेण्यात जाईल. कामात यश मिळेल. बिझनेसचा विस्तार कराल. नोकरीत दिवस अनुकूल जाईल पण दुसऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू नका. एखाद्या जुन्या मित्राची मदत होईल. घरातील मोठ्या भावाचे सहकार्य लाभेल. अनुभवी व्यक्ती मदत करेल. उपाय - ओम नमः शिवाय मंत्राचा जप करा..सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांना आजचा दिवस सामान्य जाईल. करिअरमध्ये बढती मिळेल. मेहनतीचे फळ मिळेल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला लाभ होईल. नोकरीत बदल करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या लोकांना चांगले प्रस्ताव येतील. चतुराईने केलेले प्रयत्न पैशांची बचत करू शकतात. उपाय - कोणत्यातरी गरजू व्यक्तीला पायातील वहाण दान करा. कुत्र्याला चपाती खाऊ घाला. .कन्या रास :आजच्या दिवशी आर्थिक लाभ होईल. व्यवहार कुशलतेचा फायदा होईल. आजचा दिवस लाभाचा आहे. नोकरीत बढती मिळू शकते. अधिकारी वर्गाचे सहकार्य मिळेल. आवडीचे भोजन कराल. मित्रांची भेट होईल. उपाय - हनुमानाला बुंदीचा प्रसाद अर्पण करा आणि पिठाचा दिवा लावा. .तूळ रास :तूळ राशीचा दिवस खर्चिक जाणार आहे. खर्चाचं बजेट वाढल्यामुळे काळजी वाढेल. तब्येतीची काळजी. नशिबाची साथ मिळेल. कमी प्रयत्नात यश मिळेल. धार्मिक भावनांना बळ मिळेल. एखादे जुने काम तुम्हाला लाभ देईल. सासरच्या लोकांचा अपेक्षित पाठींबा मिळेल.उपाय - पाण्याचे दान करा. हनुमान चालीसा वाचा..वृश्चिक रास :वृश्चिक राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ मिळेल. नोकरीच्या ठिकाणी अडकलेली काम पूर्ण होतील. विदेशासंबंधी काम करणाऱ्या लोकांना मोठी संधी मिळेल. एखाद्या नातेवाईकाकडून चांगली बातमी मिळेल. सामाजिक जीवनात सम्मान वाढेल. उपाय - सुंदरकांडचे पठण करा. .धनु रास : धनु राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस व्यस्त असेल. अधिक कामाचे प्रेशर जाणवू शकते. नवीन जबाबदारी मिळेल. अधिकारी वर्गाचा सहयोग आणि समर्थन मिळेल. कोणतीतरी मोठी इच्छा पूर्ण होईल. घरातील सुख सुविधांमध्ये वाढ होईल. संतान सुख मिळेल. उपाय - आई वडिलांचा आशीर्वाद घ्या. .मकर रास :मकर राशीच्या लोकांना आजचा दिवस अनुकूल जाईल. कामाची एखादी योजना पूर्ण कराल. अनुभवी लोकांची साथ मिळेल. एखादी नवीन बिझनेस डील मिळेल. जीवनसाथीमुळे कौटुंबिक जीवनातील अडचणी सोडवाल. उपाय - सरबत किंवा जलाचे दान करा. .कुंभ रास :तुमचा दिवस सामान्य जाईल. कामाच्या बाबतीत सजग असाल. विरोधक एखाद नुकसान करू शकतात त्यामुळे सावध राहा. आर्थिक बाबतीत वाहन आणि तब्येतीवर खर्च होईल. शेअर बाजारापासून दूर राहा. कोणाच्या बोलण्यात येऊन निर्णय घेणे हानिकारक ठरेल. शेजाऱ्यांची मदत होईल उपाय - राहूच्या मंत्राचा जप करा. .मीन रास :मीन राशीच्या लोकांना अनेक स्रोतातून धन मिळेल. अडकलेले धन पार्ट मिळेल. शिक्षणात यश मिळेल. जोडीदाराबरोबर चांगला वेळ घालवाल. मित्राच्या मदतीने एखादे काम पूर्ण कराल. आळस करू नका.उपाय - हनुमान चालीसा वाचा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.