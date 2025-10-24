Bhagvad Gita Lessons in Marathi: दुसऱ्यांच्या 'परफेक्शन'च्या मागे धावू नका; तुमचा स्वत:चा मार्गच आहे चांगला : भगवद् गीतेतील शिकवण

परफेक्शन म्हणजेच परिपूर्णतेच्या मागे धावणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. सोशल मीडियाच्या आभासी जगामध्ये आपल्याला इतरांची फक्त परफेक्ट बाजूच समोर दिसत असते आणि बहुतांश वेळा आपण त्यालाच सत्य मानून वागू लागतो. सोशल मीडियातून आपल्याला दुसऱ्यांचा मोठा आनंद किंवा भराभर मिळत चाललेलं यश हेच दिसतं. पण याचा परिणाम तुमच्या स्वत:च्या आयुष्यावर होऊ न देणं, हेच सर्वांत मोठं आव्हान असतं.परफेक्शन किंवा परिपूर्णता हे एक मृगजळ आहे आणि दुसऱ्यांच्या परफेक्शनच्या मागे धावणं म्हणजे तुमच्या स्वत:च्या आयुष्याला, तुमच्या प्रयत्नांना कमी लेखण्यासारखंच आहे. भगवद् गीतेतून आपल्याला हीच शिकवण मिळते..जे खरोखर तुमचं आहे, तुमचा मार्ग आहे, तुमची निवड आहे आणि तुमचा संघर्ष आहे त्याची तुलना इतरांशी होऊच शकत नाही. कदाचित तुमचं जीवन किंवा तुमचा संघर्ष इतरांपेक्षा काहीसा अस्ताव्यस्त असेल, पण तरीही त्याचं सगळं कर्म तुमचंच आहे. इतरांच्या परिपूर्णतेच्या कल्पनांच्या मागे लागून तुमचं स्वत:चं अस्तित्व हरवू न देणं खरोखरीच महत्त्वाचं असतं..Bhagavad Gita Life Lessons : लोग क्या कहेंगे? श्रीकृष्णाने गीतेत दिल्या आहेत मनःशांतीच्या खास टिप्स, ऑफिसमध्ये सुद्धा पडतील उपयोगी.तुमचा मार्ग हाच आहे शिक्षकजीवनात अगदी सरळसोट असं काहीच नसतं. प्रत्येक चूक, प्रत्येक विलंब आणि चुकीमुळे झालेला मनस्ताप यातून दरवेळी काही ना काही धडा मिळत असतो. आयुष्याप्रमाणेच शहाणपणही अगदी सरळ-सोप्या पद्धतीनं मिळत नाही. तुम्ही स्वत:चा मार्ग निवडता तेव्हा त्यातून मिळणारे धडेही फक्त तुमच्यासाठी असतात. तुमच्या मार्गातील अडथळे, त्यावर केलेली मात आणि त्यातून मिळणारे यश हे फक्त तुम्हीच अनुभवू शकता. तुमच्या वतीने दुसरं कुणीही त्याचा अनुभव घेऊ शकत नाही..तुलना करून स्वत:ची किंमत कमी करू नकाइतरांशी तुलना करण्याचा मोह अनेकदा आपल्याला आवरत नाही. आपले मित्र असो, सहकारी असो वा अगदी कुटुंबीय असो, प्रगतीची तुलना करणे हा मानवी स्वभाव आहे. पण एक कायम लक्षात ठेवा, की आयुष्य म्हणजे शर्यत नाही. इतर कुणाचाही प्रवास तुमच्यासारखा असू शकत नाही किंवा तुमचाही जीवनप्रवास इतरांसारखा असू शकत नाही. तशी अपेक्षा करणे किंवा तसं करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे मन:शांती गमावून बसणे.प्रत्येक वेळी स्वत:ची तुलना इतरांशी करता, तेव्हा तुम्ही तुमच्या मार्गातील यशापयश, अडथळे अन् संधींकडे दुर्लक्ष करत असता. इतरांशी तुलना केल्यामुळे आपल्या आव्हानांना सामोरे जाण्याचे धैर्यच गमावून बसतो. तुलना केल्यामुळे तुमची स्वत:ची किंमत तुम्हीच कमी लेखत आहात..उणीवा असणे ही चूक नव्हेसमाजाचा विचार करत बसलो तर आपल्या उणीवा लपवणं, इतरांशी तुलना करणं आणि दुसऱ्यांच्या मतानुसार जगणं याला आपण प्राधान्य देऊ लागतो. पण गीतेतील शिकवणीनुसार, आपल्यातील उणीवा म्हणजे दरवेळी चूकच असते असे नाही. आपल्यात उणीव आहे याचाच अर्थ आपण जीवन जगत आहोत, त्यातून शिकत आहोत आणि प्रगतीही करत आहोत.एखादा चुकीचा निर्णय आपल्याला विचारपद्धतीतील स्पष्टता देऊन जाते. एखादे अपयश आपल्याला नम्र बनवते आणि एखादं दु:ख आपल्याला संवेदनशील बनवते..Bhagavad Gita for Youth: आजच्या तरुणांना भगवद्गीतेतून काय शिकायला हवं? वाचा एका क्लिकवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.