Margashirsha Month 2025: मार्गशीर्ष महिन्यात चुकूनही करू नका हे काम! वाचा काय करावं आणि काय टाळावं

Margashirsha Month Do's and Don'ts: हिंदू धर्मानुसार मार्गशीष महिना हा भगवान श्रीकृष्णाचा अत्यंत प्रिय महिना मानला जातो. हा महिना साधना, भक्ती आणि दानासाठी शुभ काळ समजला जातो. या काळात सात्त्विक जीवनशैली ठेवून भगवान श्रीकृष्णाची उपासना केल्यास पापांचा नाश होतो आणि जीवनात सुख- समृद्धी वाढते..महत्त्वकार्तिक महिन्यानंतर मार्गशीष महिना सुरू होतो. किंवा काही ठिकाणी या महिन्याला अग्रहायण महिना असेही म्हणतात. शास्त्रांनुसार, हा काळ आध्यात्मिक प्रगतीसाठी सर्वोत्तम मानला जातो. हे भगवान श्रीकृष्णाने स्वतः गीतेत सांगितले आहे. "मासान मार्गशीर्षोहम्", म्हणजे सर्व महिन्यांमध्ये मी मार्गशीर्ष महिना आहे. म्हणून, या महिन्यात केलेले जप, दान आणि पूजा शंभर पट जास्त फळ देते..काय करू नये?- या महिन्यात, मांसाहारी पदार्थ, बटाटे, लसूण किंवा कडक पदार्थ यासारखे तामसिक पदार्थ खाणे टाळा.- थंड किंवा शिळे अन्न खाणे टाळा. ते शरीर आणि मन दोन्ही अस्वस्थ करते.- कोणत्याही गोष्टीवर वाईट बोलणे, टीका करणे किंवा कठोर बोलणे टाळा.- या महिन्यात जिरे वापरणे निषिद्ध मानले जाते. त्याऐवजी मेथी आणि धणे वापरणे शुभ मानले जाते..काय करावे?- दररोज भगवान श्रीकृष्णाची पूजा करा विशेषतः "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" किंवा मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते.- सकाळ आणि संध्याकाळच्या प्रकाशाच्या लावासमोर तुळशीच्या झाडांना लावा. असे केल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होईल..- या काळात गंगेत स्नान केल्याने किंवा पवित्र ठिकाणी पवित्र स्नान केल्याने अनंत पुण्य मिळते.- दान करणे खूप शुभ आहे. जसे की, अन्न, कपडे, साखर, धान्य आणि चादर दान करणे.- घरी भगवद्गीता वाचल्याने किंवा ऐकल्याने मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक शक्ती वाढते.