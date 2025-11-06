संस्कृती

Margashirsha Month 2025: मार्गशीर्ष महिन्यात चुकूनही करू नका हे काम! वाचा काय करावं आणि काय टाळावं

Significance of Margashirsha Month in Hindu Calendar: भगवान श्रीकृष्णाचा प्रिय महिना मार्गशीष महिना यंदा २१ नोव्हेंबरपासून सुरु होत आहे. हिंदू धर्मात या महिन्याला विशेष महत्व आहे. हा काळ साधना, भक्ती आणि दान करण्यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. या महिन्यात श्रेद्धेने पूजा केल्यास भगवान श्रीकृष्णाची कृपा लाभते, असे मानले जाते
Monika Shinde
Margashirsha Month Do’s and Don’ts: हिंदू धर्मानुसार मार्गशीष महिना हा भगवान श्रीकृष्णाचा अत्यंत प्रिय महिना मानला जातो. हा महिना साधना, भक्ती आणि दानासाठी शुभ काळ समजला जातो. या काळात सात्त्विक जीवनशैली ठेवून भगवान श्रीकृष्णाची उपासना केल्यास पापांचा नाश होतो आणि जीवनात सुख- समृद्धी वाढते.

