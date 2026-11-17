ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या हालचालींचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असतो. सध्या मंगळ ग्रह सिंह राशीत असून त्याने नुकताच मघा नक्षत्रात प्रवेश केला आहे. या नक्षत्राचा स्वामी केतू असल्याने मंगळ आणि केतू यांचा प्रभाव एकत्र पाहायला मिळणार आहे. हा गोचर १९ डिसेंबरच्या सकाळपर्यंत राहणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस तीन राशींच्या अडचणी वाढू शकतात, असा ज्योतिषीय अंदाज आहे..मंगळाला ग्रहांचा सेनापती म्हटलं जातं. ज्योतिषशास्त्रात तो ऊर्जा, रक्त, भाऊ आणि जमिनीचा कारक मानला जातो. त्यामुळे मंगळाच्या स्थितीत बदल झाला की त्याचा परिणाम व्यक्तीच्या स्वभावापासून आर्थिक आणि कौटुंबिक बाबींपर्यंत जाणवू शकतो.मंगळाचा मघा नक्षत्रातील प्रवेश मिथुन, कन्या आणि मकर राशीच्या लोकांसाठी काहीसा आव्हानात्मक ठरू शकतो..Ketu Transit Lucky Zodiac Signs: ‘या’ ६ राशींच्या नशिबात येणार मोठा ट्विस्ट; केतूच्या गोचराने मिळणार धनलाभाची संधी, पाहा तुमची रास आहे का? .मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांना या काळात मानसिक तणाव जाणवण्याची शक्यता आहे. काही कारणांमुळे खर्च वाढू शकतात. जोडीदारासोबत मतभेद होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे छोट्या गोष्टींवरून वाद वाढू देऊ नका. महत्त्वाचे निर्णय घेताना घाई करण्याऐवजी शांतपणे विचार करा..कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फारसा अनुकूल नसल्याचा अंदाज आहे. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कामाचा वाढता ताण मनःस्थितीवर परिणाम करू शकतो. काही लोकांना आरोग्याच्या बाबतीतही काळजी घ्यावी लागू शकते. त्यामुळे काम आणि विश्रांती यांचा समतोल राखणं महत्त्वाचं ठरेल..Ketu Nakshatra Gochar: केतू मघा नक्षत्र परिवर्तनात करेल प्रवेश , जाणून घ्या कोणत्या राशींच्या वाढणार समस्या.मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांना आर्थिक आणि कामाच्या ठिकाणी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. पैशांच्या बाबतीत काही बदल जाणवू शकतात. ऑफिसमध्ये सहकाऱ्यांसोबत मतभेद किंवा वाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रागावर नियंत्रण ठेवणं आणि अनावश्यक तणाव टाळणं फायदेशीर ठरेल..प्रभाव कमी करण्यासाठी काय करावे?ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, मंगळ आणि केतूच्या प्रतिकूल प्रभावापासून बचाव करण्यासाठी हनुमान चालीसाचं पठण करावं. भगवान शंकराची पूजा करावी आणि कुत्र्याला भाकरी खाऊ घालावी, असे उपाय सांगितले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.