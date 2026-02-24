Mars Transit in Aquarius 2026: कुंभ राशीत 45 दिवस मंगळाचा प्रभाव; मेष, कन्यासह अनेक राशींचे भाग्य उजळणार; जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य

Mars transit 2026: मंगळ आणि राहू यांच्या युतीमुळे अंगारक योग, तर सूर्य आणि मंगळाच्या संयोगामुळे आदित्य मंगळ योग तयार होत आहे. तसेच लक्ष्मी नारायण योगाचाही प्रभाव राहणार आहे. कुंभ राशीत ४५ दिवस राहिल्यानंतर मंगळ मीन राशीत प्रवेश करेल..या काळात नेतृत्वगुण वाढणे, करिअरमध्ये प्रगती आणि व्यवसायात यश मिळण्याची शक्यता आहे. काही राशींसाठी हा काळ अत्यंत शुभ ठरणार आहे, तर काहींनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे..Supreme Court Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्टामध्ये विविध पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पगारपासून ते अर्ज करण्याची संपूर्ण माहिती.मेषमंगळ तुमच्या अकराव्या भावात गोचर करत आहे. भागीदारीत लाभ, उत्पन्नवाढ आणि करिअरमध्ये यश मिळेल. नवीन काम सुरू करण्यासाठी वेळ अनुकूल. कुटुंबातील मतभेद शांतपणे सोडवा.वृषभदहाव्या भावातील हा गोचर व्यावसायिक जीवनासाठी शुभ आहे. पदोन्नती किंवा महत्वाची जबाबदारी मिळू शकते. वरिष्ठांशी वाद घालणे टाळा.मिथुननवव्या भावातील मंगळामुळे भाग्याची साथ मिळेल. परदेशी कामे आणि कायदेशीर बाबींमध्ये यश मिळेल. जोखमीची कामे टाळा. जोडीदाराशी मतभेद होऊ शकतात.कर्कआठव्या भावातील गोचरामुळे अचानक बदल संभवतात. कामाचा ताण वाढेल. गुंतवणुकीत सावधगिरी बाळगा. वैवाहिक जीवनात तणाव टाळा..सिंहसातव्या भावावर परिणाम. भागीदारी मजबूत होईल, पण वैवाहिक जीवनात चढ-उतार येऊ शकतात. आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या.कन्यासहाव्या भावातील मंगळामुळे स्पर्धा परीक्षा, नोकरी आणि कायदेशीर बाबींमध्ये यश. आर्थिक स्थिती सुधारेल, मात्र खर्च वाढू शकतो.तूळतूळ पाचव्या भावात गोचर. शिक्षण, प्रेमसंबंध आणि सर्जनशील क्षेत्रात लाभ. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी विचार करा.वृश्चिकचौथ्या भावातील मंगळामुळे घर, मालमत्ता आणि वाहनविषयक बाबींवर लक्ष. घरगुती ताणतणाव टाळा..Destination Wedding India: डेस्टिनेशन वेडिंग प्लॅन करताय? उदयपूरशिवाय निवडा हे 4 शानदार ठिकाण, होईल शाही लग्नाचे स्वप्न पूर्ण.धनुतिसऱ्या भावातील गोचरामुळे धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढेल. करिअरमध्ये प्रगती. कोणतेही घाईचे निर्णय घेणे टाळा.मकरदुसऱ्या भावातील मंगळामुळे आर्थिक नियोजनावर भर. उत्पन्नवाढीची संधी, पण खर्चावर नियंत्रण आवश्यक ठेवणे आवश्यक आहे.कुंभपहिल्या भावात मंगळ प्रवेश. आत्मविश्वास वाढेल, नेतृत्वाची संधी मिळेल. या काळात अहंकारामुळे वाद होऊ शकतात त्यामुळे शक्य तितके वाद टाळण्याचा प्रयत्न करा.मीनबाराव्या भावातील गोचरामुळे खर्च वाढण्याची शक्यता. परदेशी कामात यश मिळेल. यावेळी आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.