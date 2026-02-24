संस्कृती

Mars Transit in Aquarius 2026: कुंभ राशीत 45 दिवस मंगळाचा प्रभाव; मेष, कन्यासह अनेक राशींचे भाग्य उजळणार; जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य

Mars in Kumbh Rashi Effects: कुंभ राशीत २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून मंगळाचा गोचर कुंभ राशीत झाला असून तो २ एप्रिलपर्यंत येथे राहणार आहे. कर्माचे कारक शनीच्या कुंभ राशीत धैर्य आणि पराक्रमाचे कारक मंगळ प्रवेशल्यामुळे अद्भुत गृहसंयोग तयार झाला आहे.
Mars transit 2026

Mars transit 2026

esakal

Monika Shinde
Updated on

Mars transit 2026: मंगळ आणि राहू यांच्या युतीमुळे अंगारक योग, तर सूर्य आणि मंगळाच्या संयोगामुळे आदित्य मंगळ योग तयार होत आहे. तसेच लक्ष्मी नारायण योगाचाही प्रभाव राहणार आहे. कुंभ राशीत ४५ दिवस राहिल्यानंतर मंगळ मीन राशीत प्रवेश करेल.

