१२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मंगळाने सिंह राशीत प्रवेश केला आहे. मंगळाचे हे गोचर पुढील ९ मार्च २०२७ पर्यंत राहणार आहे. म्हणजेच पुढील १०४ दिवस मंगळ सूर्याच्या स्वामित्वाच्या सिंह राशीत विराजमान असेल. या काळात मंगळासोबत सूर्याचाही प्रभाव राशींच्या जीवनावर दिसून येईल. ज्योतिषीय गणनेनुसार या बदलाचा विशेष फायदा चार राशींना होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सिंह, मेष, मिथुन आणि वृश्चिक राशींचा समावेश आहे. या काळात काहींना नोकरीत प्रगती, तर काहींना व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत चांगल्या संधी मिळू शकतात..सिंह राशी : मंगळाचे गोचर सिंह राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल ठरू शकते. विशेषतः व्यवसाय करणाऱ्यांना या काळात चांगला आर्थिक फायदा होण्याचे संकेत आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रयत्नांची दखल घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे मान-सन्मानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठीही प्रगतीच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत मिळू शकते..Zodiac Signs: मनासारखं काहीच घडत नाही, नशिबही प्रत्येक वेळी साथ सोडतं; तरी चेहऱ्यावर हसू ठेवून आयुष्य जगतात ‘या’ राशीचे लोक.मेष राशी : मेष राशीच्या लोकांसाठीही हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीचे मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढवण्याच्या नव्या संधी मिळू शकतात. एखादे काम वारंवार अडथळ्यांमुळे रखडत असेल, तर त्याला आता गती मिळण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक लाभासोबतच रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात..मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. कामातील उत्साह आणि वेग वाढेल. व्यावसायिक आयुष्यात नवीन संधी मिळू शकतात. नोकरीत प्रगतीचे संकेत असून वैवाहिक आयुष्यातील मतभेदही हळूहळू कमी होऊ शकतात. त्यामुळे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर दिलासा मिळू शकतो..Luck Zodiac Signs: पुढचे १२२ दिवस या राशींवर पडणार पैशांचा पाऊस! गुरूच्या वक्री चालीचा मोठा फायदा; नशिबाची दारं उघडणार? तुमची रास कोणती?.वृश्चिक राशी : वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी पुढील १०४ दिवस महत्त्वाचे ठरू शकतात. या काळात नशिबाची साथ मिळण्याचे संकेत आहेत. हाती घेतलेल्या कामांमध्ये यश मिळू शकते. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग तयार होण्याची शक्यता असून नोकरीत पदोन्नती किंवा प्रगतीची संधी मिळू शकते. यामुळे आत्मविश्वासही वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.